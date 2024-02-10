  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олег Очеретько: Я могу сыграть на левом и правом фланге
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олег Очеретько: Я могу сыграть на левом и правом фланге

Премьер-лига

О трансфере и стиле игры

Олег Очеретько: Я могу сыграть на левом и правом фланге

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Арендованный у "Шахтера" полузащитник "Днепра-1" Олег Очеретько рассказал, как проходил его трансфер из донецкого в днепровский клуб.

"Я хочу играть и когда агент сказал мне, что есть такой вариант – перейти играть в топкоманде, то я сказал, что хочу приехать. Мы договорились с "Днепром-1", и вот сейчас я здесь. Я ждал около двух недель, чтобы мне сказали, что я точно еду.Это решали, а я только ждал звонка и все.Я считаю, что это не сенсация, а нормально, потому что если смотреть на Англию, то там топклубы всегда выкупают игроков из другой команды, так что это обычный трансфер ".

Также Очеретько рассказал о своей игре:

"Я могу сыграть на левом и правом фланге, в центре, поэтому тренерский штаб будет решать, где мне играть и где я смогу помочь команде. В академии я всегда играл в полузащите. Потом, когда пришел в Мариуполь, Остап Миронович Маркевич сказал мне, что попробует меня на фланге, и вот так начал играть, могу сыграть левого или правого нападающего, потом в центре, две десятки или опорника, если нужно”.

Напомним, в этом сезоне Очеретько отыграл всего четыре матча во всех турнирах без результативных действий. Аренда 20-летнего полузащитника в "Днепр-1" рассчитана до конца этого сезона.

По теме
yellow-arrow
Спортдир Вереса: Надо думать о том, чтобы побеждать в каждой игре
yellow-arrow
Дебютный гол Вакулы помог Минаю сыграть вничью против Металлиста
yellow-arrow
Авагимян: Считаю важным для каждого изучения родного языка. Сейчас как раз записался на курсы
СК Днепр-1 Олег Очеретько
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости