Олег Очеретько: Я могу сыграть на левом и правом фланге

Арендованный у "Шахтера" полузащитник "Днепра-1" Олег Очеретько рассказал, как проходил его трансфер из донецкого в днепровский клуб.

"Я хочу играть и когда агент сказал мне, что есть такой вариант – перейти играть в топкоманде, то я сказал, что хочу приехать. Мы договорились с "Днепром-1", и вот сейчас я здесь. Я ждал около двух недель, чтобы мне сказали, что я точно еду.Это решали, а я только ждал звонка и все.Я считаю, что это не сенсация, а нормально, потому что если смотреть на Англию, то там топклубы всегда выкупают игроков из другой команды, так что это обычный трансфер ".

Также Очеретько рассказал о своей игре:

"Я могу сыграть на левом и правом фланге, в центре, поэтому тренерский штаб будет решать, где мне играть и где я смогу помочь команде. В академии я всегда играл в полузащите. Потом, когда пришел в Мариуполь, Остап Миронович Маркевич сказал мне, что попробует меня на фланге, и вот так начал играть, могу сыграть левого или правого нападающего, потом в центре, две десятки или опорника, если нужно”.

Напомним, в этом сезоне Очеретько отыграл всего четыре матча во всех турнирах без результативных действий. Аренда 20-летнего полузащитника в "Днепр-1" рассчитана до конца этого сезона.