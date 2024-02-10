Спортдир Вереса: Надо думать о том, чтобы побеждать в каждой игре

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда для ПРОФУТБОЛ рассказал о том, как клуб работает, чтобы изменить ментальность игроков и трансферы.

Достаточно агрессивна у "Вереса" трансферная кампания. Или слово "агрессивное" – оно неподходящее?

Но я бы не сказал, что она агрессивна. Нет, все в нормальном, скромном русле и темпе. Маленькими шагами куда-то двигаемся, я считаю. Нет какого-то такого шума, как вы говорите, чего-то "вау", чего-то "экстра".

У вас стоит задача остаться в УПЛ, верно?

Хочется немного изменить ментальность ребятам и не думать о том, чтобы остаться, а думать о том, что нужно побеждать в каждой игре и не нужно смотреть в турнирную таблицу. Мы начинаем второй круг. Хочется начинать его с чистого письма и смотреть, сколько у нас есть матчей – 14, если не ошибаюсь. Надо выходить на каждый матч и побеждать, не смотря, на каком месте мы в таблице и не думая о том, что нужно остаться. Надо побеждать и двигаться вперед.

Эта фраза об изменении ментальности… Можно какой-нибудь конкретный пример работы тренерского штаба, руководства клуба с футболистами? Это какой-то разговор, были ли какие-то конкретные примеры, объяснения – что было не так?

Ну, на самом деле, эти разговоры каждый день. Типа не подчеркивать это, но и тренерский штаб, и руководство, и я на каждой тренировке говорим с ребятами. Бывают разные моменты, индивидуальные беседы с какими-то игроками - "Как дела?", "Как себя чувствуешь?" и так далее.

Какого-нибудь акцентированного нет, но подводим всех к этой ментальности. Конечно, говорим, но все слова, которые мы им говорим – нет смысла сейчас пересказывать вам. Оно идет с тренировочным процессом, матчами. Всегда находятся тезисы, слова от тренерского штаба.

Напомним, после 18 туров в УПЛ "Верес" занимает 15 место с 12 очками в активе.