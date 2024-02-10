На просмотре в Черноморце - 34-летний бывший полузащитник ЛНЗ и Металлиста 1925

Во втором контрольном матче, сыгранном одесским "Черноморцем" на собственной учебно-тренировочной базе в Совиньоне с земляками из "Реала Фармы", тренерский штаб просматривал нескольких потенциальных новичков. По неофициальной информации UA-Футбол, одним из них является полузащитник Антон Савин, который осеннюю часть сезона-2023/24 провел в черкасском ЛНЗ. Этот игрок сделал себе своеобразный подарок к 34-му дню рождения, который отмечал 7 февраля – приехал на просмотр в "Черноморец".

В начале нынешнего чемпионата, который ЛНЗ проводил под руководством Александра Ковпака, Савин выходил на поле в стартовом составе. Однако после прихода к тренерскому штурвалу Олега Дулуба игрок потерял место в "основе".

Если в "Черноморце" услуги уроженца Черкасс все же понадобятся, то он станет вторым человеком в клубе, у которого фамилия Савин. До появления потенциального новичка в нем на протяжении около сорока лет работает массажистом Виктор Савин