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12 мячей в семи поединках. Шахтер опубликовал видео со всеми голами со сборов
Наиболее результативными оказались Зубков и Цуканов
Фото: ФК Шахтар
"Шахтер" завершил цикл зимних спаррингов в Турции. За семь поединков подопечные Пушича трижды победили, дважды уступили и столько же сыграли вничью.
В общей сложности "горняки" отличились 12 раз, а пропустили восемь голов.
Лучшими бомбардирами команды на сборах стали Александр Зубков и Виктор Цуканов – они забили по три гола. Эгиналду забил дважды, а Артем Бондаренко, Марьян Швед, Георгий Гочолеишвили и Педриньо отличились по одному разу.
"Шахтер" объединил все взятие ворот в один видеоролик.
Пока команда продолжает готовиться к официальной части сезона в Белеке в режиме тренировок. Уже в следующий четверг, 15 февраля, "Шахтер" проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против "Марселя" в Гамбурге.
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