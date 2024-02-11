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12 мячей в семи поединках. Шахтер опубликовал видео со всеми голами со сборов

Премьер-лига
Обновлено

Наиболее результативными оказались Зубков и Цуканов

12 мячей в семи поединках. Шахтер опубликовал видео со всеми голами со сборов

Фото: ФК Шахтар

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" завершил цикл зимних спаррингов в Турции. За семь поединков подопечные Пушича трижды победили, дважды уступили и столько же сыграли вничью.

В общей сложности "горняки" отличились 12 раз, а пропустили восемь голов.

Лучшими бомбардирами команды на сборах стали Александр Зубков и Виктор Цуканов – они забили по три гола. Эгиналду забил дважды, а Артем Бондаренко, Марьян Швед, Георгий Гочолеишвили и Педриньо отличились по одному разу.

"Шахтер" объединил все взятие ворот в один видеоролик.

Пока команда продолжает готовиться к официальной части сезона в Белеке в режиме тренировок. Уже в следующий четверг, 15 февраля, "Шахтер" проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против "Марселя" в Гамбурге.

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