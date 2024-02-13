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Днепр-1 пытался подписать лучшего бомбардира Ворсклы
Юрий Максимов хотел переманить своего экс-подопечного
vorskla.com.ua
Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк мог перейти в "Днепр-1". Переговоры велись зимой, сообщает журналист Виктор Вацко.
Источник утверждает, что им интересовались сразу несколько команд. Однако полтавчанам удалось сохранить своего лидера.
Степанюк защищает цвета "Ворсклы" с января 2020 года. В нынешнем сезоне Руслан провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом завершается летом.
Стоит отметить, что Степанюк уже работал с Юрием Максимовым в "Ворскле".
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