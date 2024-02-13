Днепр-1 пытался подписать лучшего бомбардира Ворсклы

Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк мог перейти в "Днепр-1". Переговоры велись зимой, сообщает журналист Виктор Вацко.

Источник утверждает, что им интересовались сразу несколько команд. Однако полтавчанам удалось сохранить своего лидера.

Степанюк защищает цвета "Ворсклы" с января 2020 года. В нынешнем сезоне Руслан провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом завершается летом.

Стоит отметить, что Степанюк уже работал с Юрием Максимовым в "Ворскле".

