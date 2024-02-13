  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 пытался подписать лучшего бомбардира Ворсклы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 пытался подписать лучшего бомбардира Ворсклы

Премьер-лига

Юрий Максимов хотел переманить своего экс-подопечного

Днепр-1 пытался подписать лучшего бомбардира Ворсклы

vorskla.com.ua

Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк мог перейти в "Днепр-1". Переговоры велись зимой, сообщает журналист Виктор Вацко.

Источник утверждает, что им интересовались сразу несколько команд. Однако полтавчанам удалось сохранить своего лидера.

Степанюк защищает цвета "Ворсклы" с января 2020 года. В нынешнем сезоне Руслан провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом завершается летом.

Стоит отметить, что Степанюк уже работал с Юрием Максимовым в "Ворскле".

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ ведет переговоры с украинским хавбеком - он имеет опыт игры в Англии
yellow-arrow
Зозуля: Топовый клуб независимой Украины? Тот Днепр
yellow-arrow
Динамо Киев - Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости