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Очередной шанс. Минай представил Вакулу в качестве игрока команды

Премьер-лига
Обновлено

Очередной шанс для скандального игрока

Очередной шанс. Минай представил Вакулу в качестве игрока команды

UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" официально представил в качестве игрока команды 24-летнего полузащитника Владислава Вакулу.

Футболист перешел в закарпатский клуб на правах свободного агента и получил 99-й игровой номер. Условия соглашения сторон не афишируются.

Хавбек провел с командой зимние сборы - тренерский штаб доволен игрой Вакулы в контрольных матчах и работой в тренировочном процессе.

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Напомним, что ранее Владислав Вакула играл за "Мариуполь", "Черноморец", "Полесье", каменскую "Сталь", "Шахтер" и "Ворсклу". В УПЛ в целом провел 65 матчей, забил девять голов. Имеет опыт выступлений в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций.

Впрочем, пока что футболист на протяжении всей своей карьеры запомнился больше своим поведением и нарушением режима. Этим футболист "прославился" в "Шахтере", воспитанником которого он является, в "Мариуполе", в "Полесье".

Последний инцидент с игроком случился совсем недавно уже после возвращения из аренды в "Черноморце" - на Вакулу в Житомире был составлен протокол за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

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ФК Минай Владислав Вакула
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