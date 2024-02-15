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Очередной шанс. Минай представил Вакулу в качестве игрока команды
Очередной шанс для скандального игрока
UA-Футбол
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Футболист перешел в закарпатский клуб на правах свободного агента и получил 99-й игровой номер. Условия соглашения сторон не афишируются.
Хавбек провел с командой зимние сборы - тренерский штаб доволен игрой Вакулы в контрольных матчах и работой в тренировочном процессе.
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Напомним, что ранее Владислав Вакула играл за "Мариуполь", "Черноморец", "Полесье", каменскую "Сталь", "Шахтер" и "Ворсклу". В УПЛ в целом провел 65 матчей, забил девять голов. Имеет опыт выступлений в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций.
Впрочем, пока что футболист на протяжении всей своей карьеры запомнился больше своим поведением и нарушением режима. Этим футболист "прославился" в "Шахтере", воспитанником которого он является, в "Мариуполе", в "Полесье".
Последний инцидент с игроком случился совсем недавно уже после возвращения из аренды в "Черноморце" - на Вакулу в Житомире был составлен протокол за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.
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