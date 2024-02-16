Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 в заключительном турецком спарринге обыграл чемпиона Латвии
Соперником днепрян был РФШ
Фото: СК Дніпро-1
В пятницу, 16 февраля "Днепр-1" провел заключительный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Подопечные Юрия Максимова обыграли действующего чемпиона Латвии - рижский клуб РФШ - 2:1.
Днепряне повели в счете в первом тайме - отличился Александр Филиппов. После перерыва латвийцы отыгрались, но украинская команда вновь вышла вперед. Мяч на счету Сергея Горбунова. Днепряне доигрывали матч в меньшинстве - на 89й минуте за второе предупреждение красную карточку получил Эдуард Сарапий.
Это был последний спарринг "Днепра-1". В 6-ти проведенных матчах спортклубовцы одержали 3 победы, дважды проиграли и еще раз сыграли вничью.
Следующий официальный матч "Днепр-1" проведет на своем поле с "Минаем" 25 февраля.
Товарищеский матч, 16 февраля 2024 год
"Днепр-1" - РФШ Рига 2:1
Голы: Филиппов, 27, Горбунов, 76 - Лемаич, 67.
Предупреждения: Куадио, 18, Горин, 27, Липушчек, 62, Сарапий, 82.
Удаление: Сарапий, 89 (вторая желтая карточка).
Популярное сейчас
- Леоненко: Шахтеру с Марселем просто повезло, а нынешнюю Барселону обыграет даже моя команда ветеранов
- 18-летний украинский футзалист погиб на войне против России
- В российской колонии умер оппозиционный политик Навальный
- "В Мальорке были шокированы". Цыганык рассказал, почему сорвался трансфер Кащука в Испанию
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО