Днепр-1 в заключительном турецком спарринге обыграл чемпиона Латвии

В пятницу, 16 февраля "Днепр-1" провел заключительный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Подопечные Юрия Максимова обыграли действующего чемпиона Латвии - рижский клуб РФШ - 2:1.

Днепряне повели в счете в первом тайме - отличился Александр Филиппов. После перерыва латвийцы отыгрались, но украинская команда вновь вышла вперед. Мяч на счету Сергея Горбунова. Днепряне доигрывали матч в меньшинстве - на 89й минуте за второе предупреждение красную карточку получил Эдуард Сарапий.

Это был последний спарринг "Днепра-1". В 6-ти проведенных матчах спортклубовцы одержали 3 победы, дважды проиграли и еще раз сыграли вничью.

Следующий официальный матч "Днепр-1" проведет на своем поле с "Минаем" 25 февраля.

Товарищеский матч, 16 февраля 2024 год

"Днепр-1" - РФШ Рига 2:1

Голы: Филиппов, 27, Горбунов, 76 - Лемаич, 67.

Предупреждения: Куадио, 18, Горин, 27, Липушчек, 62, Сарапий, 82.

Удаление: Сарапий, 89 (вторая желтая карточка).