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Два португальских гранда заинтересовались Судаковым, - источник

Премьер-лига
Обновлено

И оба - из Лиссабона

Два португальских гранда заинтересовались Судаковым, - источник

Фото: ФК Шахтер Донецк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Два португальских гранда проявляют интерес к 21-летнему хавбеком "Шахтера" Георгием Судаковым. Об этом сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур.

Речь идет о лиссабонских "Спортинге" и "Бенфике".

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Других подробностей источник не дает.

Напомним, что в середине января Экрем Конур писал о том, что к Судакову проявлял интерес лондонский "Арсенал".

Также отметим, что за "Бенфику" выступает партнер Судакова по сборной Украины Анатолий Трубин, который перешел в португальский клуб именно из "Шахтера".

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Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
16.02.2024 в 21:10
кй же
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
16.02.2024 в 21:10
кй же
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0
ukatan (Харьковская обл.)
16.02.2024 в 19:12
Да-да да. И уже приготовили 150 миллионов Евро.
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Jus71e (Днепр)
16.02.2024 в 18:43
Они видимо не в курсе его цены... Португальцы покупают за дешево, а продают за дорого. Это не тот вариант.
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