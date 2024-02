Два португальских гранда заинтересовались Судаковым, - источник

Два португальских гранда проявляют интерес к 21-летнему хавбеком " Шахтера " Георгием Судаковым. Об этом сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур.

Речь идет о лиссабонских "Спортинге" и "Бенфике".

Других подробностей источник не дает.

Напомним, что в середине января Экрем Конур писал о том, что к Судакову проявлял интерес лондонский "Арсенал ".

Также отметим, что за "Бенфику" выступает партнер Судакова по сборной Украины Анатолий Трубин, который перешел в португальский клуб именно из "Шахтера".

