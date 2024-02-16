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Два португальских гранда заинтересовались Судаковым, - источник
И оба - из Лиссабона
Фото: ФК Шахтер Донецк
Два португальских гранда проявляют интерес к 21-летнему хавбеком "
Речь идет о лиссабонских "Спортинге" и "Бенфике".
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Других подробностей источник не дает.
Напомним, что в середине января Экрем Конур писал о том, что к Судакову
Также отметим, что за "Бенфику" выступает партнер Судакова по сборной Украины Анатолий Трубин, который перешел в португальский клуб именно из "Шахтера".
????????❗???????? #SportingCP ????????#SLBenfica❗— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 16, 2024
Sporting CP and SL Benfica are interested in Shakhtar Donetsk's 21-year-old Ukrainian player Georgiy Sudakov. pic.twitter.com/Fhxqatf5zu
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