Два португальских гранда заинтересовались Судаковым, - источник

Два португальских гранда проявляют интерес к 21-летнему хавбеком " Шахтера " Георгием Судаковым. Об этом сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур.

Речь идет о лиссабонских "Спортинге" и "Бенфике".

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Других подробностей источник не дает.

Напомним, что в середине января Экрем Конур писал о том, что к Судакову проявлял интерес лондонский "Арсенал ".

Также отметим, что за "Бенфику" выступает партнер Судакова по сборной Украины Анатолий Трубин, который перешел в португальский клуб именно из "Шахтера".