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Известны условия контракта Владислава Вакулы с Минаем
Соглашение не краткосрочное
Фото - ФК Минай / Автор - Євгеній Оборевич
Недавно закарпатский "Минай" официально объявил о подписании контракта с нападающим Владиславом Вакулой. Клуб сделал официальную презентацию игрока.
Впрочем, условия сотрудничества между Вакулой и "Минаем" не были объявлены.
Как удалось узнать UA-Футбол из собственных источников, контракт между клубом и игроком подписан на полтора года. Более того, ни один из новичков, которые пришли не в аренду, а на полноценный контракт, не подписывал краткосрочного соглашения. Клуб планирует сохранить в своем составе футболистов даже в случае вылета в Первую лигу.
Отметим, что первую часть сезона "Минай" закончил на последнем месте турнирной таблицы УПЛ.
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