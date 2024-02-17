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Известны условия контракта Владислава Вакулы с Минаем

Премьер-лига

Соглашение не краткосрочное

Известны условия контракта Владислава Вакулы с Минаем

Фото - ФК Минай / Автор - Євгеній Оборевич

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Недавно закарпатский "Минай" официально объявил о подписании контракта с нападающим Владиславом Вакулой. Клуб сделал официальную презентацию игрока.

Впрочем, условия сотрудничества между Вакулой и "Минаем" не были объявлены.

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Как удалось узнать UA-Футбол из собственных источников, контракт между клубом и игроком подписан на полтора года. Более того, ни один из новичков, которые пришли не в аренду, а на полноценный контракт, не подписывал краткосрочного соглашения. Клуб планирует сохранить в своем составе футболистов даже в случае вылета в Первую лигу.

Отметим, что первую часть сезона "Минай" закончил на последнем месте турнирной таблицы УПЛ.

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ФК Минай Владислав Вакула
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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