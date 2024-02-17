Известны условия контракта Владислава Вакулы с Минаем

Недавно закарпатский "Минай" официально объявил о подписании контракта с нападающим Владиславом Вакулой. Клуб сделал официальную презентацию игрока.

Впрочем, условия сотрудничества между Вакулой и "Минаем" не были объявлены.

Как удалось узнать UA-Футбол из собственных источников, контракт между клубом и игроком подписан на полтора года. Более того, ни один из новичков, которые пришли не в аренду, а на полноценный контракт, не подписывал краткосрочного соглашения. Клуб планирует сохранить в своем составе футболистов даже в случае вылета в Первую лигу.

Отметим, что первую часть сезона "Минай" закончил на последнем месте турнирной таблицы УПЛ.