Нападающий Зари: Во втором круге мы хотим все исправить. Рано нас списали со счетов

Нападающий "Зари" Игорь Горбач прокомментировал подготовку команды к возобновлению сезона:

“ – Пройдя сборы под руководством Юрия Коваля, какие требования его штаб предъявляет футболистам?

– Мы добавили в агрессии. Юрий Григорьевич требует быстро поступать в отбор при потере мяча, чтобы быстро переходили из обороны в атаку.

– Отсутствие на собрании Алефиренко, Нагнойного, Снурницына повлияло на команду?

– Я бы не хотел комментировать эту ситуацию. Они точно не были бы излишними. Это классные футболисты, которые многое сделали для "Зари".

– Какая атмосфера царит в лагере "Зари" перед рестартом УПЛ?

– Не хочется разбрасываться громкими словами. На мой взгляд, ситуация улучшается. Начали действовать более уверенно, сбросили с себя моральное бремя. В коллективе более дружеская атмосфера. Когда ты постоянно проигрываешь, то в воздухе висит напряжение, критика со всех сторон. Сейчас мы более раскрепощенно себя чувствуем.

То, что мне нравится у нас – нет того, что мы провалили первый круг и смирились с этой ситуацией. Мы хотим все поправить. Сдаваться никто не собирается. Рано нас списали со счетов. Во втором круге все будет совсем по-другому.

– Вы проводите дебютный сезон во взрослом футболе. Для вас переход с юношеского футбола был тяжелым?

– Очень отличается темп игры. Уровень исполнителей более качественный. Думаю, что я нормально с этим справился. Ребят в коллективе мне помогали, чтобы этот переход дался проще и не волновался за каждую мелочь.

– Тот факт, что вместе с вами играют Боль, Яцик, Волошин, которые также были в структуре “Динамо”, облегчило вам адаптацию?

– Это очень помогло, особенно на первом этапе, когда ты приходишь в новый коллектив, никого не знаешь и с тобой рядом люди, с которыми прошло много времени. У вас есть общие интересы. Можете сразу жить в одной комнате.

Сейчас мы уже один цельный коллектив. Общаемся со всеми ребятами. Нет разделения на группы. Хочу, чтобы мы перенесли это на футбольное поле. Уж не интересно, что было. Интересно, что будет дальше”, – сказал Горбач.