Официально. ЛНЗ подписал бывшего звездного игрока Ворсклы

Оливье Тилль официально стал игроком черкасского "ЛНЗ".

Полузащитник сборной Люксембурга присоединился к "ЛНЗ" из турецкого "Эюпспора". У 27-летнего полузащитника уже был опыт выступлений в Украинской премьер-лиге.

В сезоне 2020-2021 Оливье Тилль защищал цвета "Ворсклы", за тот период Тилль отыграл 32 матча, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.