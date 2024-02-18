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Официально. ЛНЗ подписал бывшего звездного игрока Ворсклы

Премьер-лига
Обновлено

Возвращение в Украину

Официально. ЛНЗ подписал бывшего звездного игрока Ворсклы

ФК ЛНЗ

Новина українською

Оливье Тилль официально стал игроком черкасского "ЛНЗ".

Полузащитник сборной Люксембурга присоединился к "ЛНЗ" из турецкого "Эюпспора". У 27-летнего полузащитника уже был опыт выступлений в Украинской премьер-лиге.

В сезоне 2020-2021 Оливье Тилль защищал цвета "Ворсклы", за тот период Тилль отыграл 32 матча, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

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ЛНЗ (Черкассы) Оливье Тилль
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
18.02.2024 в 14:50
Ну сплошняком звёздные игроки.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
18.02.2024 в 14:50
Ну сплошняком звёздные игроки.
Ответить
0
0

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