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Официально. ЛНЗ подписал бывшего звездного игрока Ворсклы
Возвращение в Украину
ФК ЛНЗ
Оливье Тилль официально стал игроком черкасского "ЛНЗ".
Полузащитник сборной Люксембурга присоединился к "ЛНЗ" из турецкого "Эюпспора". У 27-летнего полузащитника уже был опыт выступлений в Украинской премьер-лиге.
В сезоне 2020-2021 Оливье Тилль защищал цвета "Ворсклы", за тот период Тилль отыграл 32 матча, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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tolina-ystas (Краматорск)
18.02.2024 в 14:50
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