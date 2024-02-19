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Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля

Премьер-лига

График топ-матчей

Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

На прошлой неделе возобновились еврокубки – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций. А на этой неделе возвращается УПЛ. С уверенностью можно констатировать, что футбол целиком и полностью вышел из зимней спячки.

Неделя будет насыщенной и обещает быть интересной. Статусные матчи в Лиге чемпионов. "Шахтер" – в Лиге Европы. Наконец-то родная УПЛ. Обо всех топ-событиях ближайших семи дней – в материале ниже.

Все самые яркие моменты матчей в режиме Live в Telegram UA-Football

Понедельник, девятнадцатое февраля

Начнется неделя с матча одного из самых любимых наших зарубежных клубов – "Жироны". Также будет игра "Эвертона", где несомненно основным является Виталий Миколенко. Можно также обратить внимание на матч чемпионата Португалии, где сыграет лиссабонский "Спортинг".

  • "Эвертон" - "Кристал Пэлас". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Атлетик" - "Жирона". 22:00. Примера. MEGOGO
  • "Морейренсе" - "Спортинг". 22:15. Примейра. MEGOGO

Вторник, двадцатое февраля

Здесь, бесспорно, все внимание будет приковано к матчам Лиги чемпионов. Тем более эти матчи довольно непредсказуемы. Ну, согласитесь, трудно спрогнозировать результаты игр между "Атлетико" и "Интером", а также "Боруссией" (Дортмунд) и ПСВ. Но кроме этого будет еще один матч в АПЛ. "Брентфорд" нашего Егора Ярмолюка попытается остановить "Манчестер Сити".

  • "Манчестер Сити" - "Брентфорд". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Интер" - "Атлетико". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • ПСВ - "Боруссия" (Дортмунд). 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Среда, 21-е февраля

Программа та же – просто действующие лица другие. Ну и добавляется один матч Лиги конференций, который вынесен на более раннее время. В среду теоретически есть шанс увидеть Александра Зинченко против обидчика "Шахтера" "Порту". А "Наполи" - "Барселона" – это матч тренерских надежд; обе команды могут остаться без наставников в случае неудачи.

  • "Гент" - "Маккаби" (Хайфа). 19:00. Лига конференций. MEGOGO
  • "Ливерпуль" - "Лутон". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Порту" - "Арсенал". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
  • "Наполи" - "Барселона". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Четверг, 22-е февраля

Максимально насыщенная программа в Лиге Европы и Лиги конференций. Все наше внимание будет приковано к матчу "Шахтера", который попытается не проиграть на поле "Марселя". "Велодром" – это тот еще котел. Но и кроме этой игры будет за чем понаблюдать. "Рома", "Бенфика" нашего Анатолия Трубина, "Галатасарай" – именитые, уважаемые команды.

  • "Ренн" - "Милан". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Фрайбург" - "Ланс". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Тулуза" - "Бенфика". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Карабах" - "Брага". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
  • "Лудогорец" - "Серветт". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
  • "Динамо" (Загреб) - "Бетис". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
  • "Буде-Глимт" - "Аякс". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
  • "Торино" - "Лацио". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Рома" - "Фейеноорд". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Спортинг" - "Янг Бойз". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Спарта" - "Галатасарай". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Марсель" - "Шахтер". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • "Слован" - "Штурм". 22:00. Лига конференций. MEGOGO
  • "Айнтрахт" - "Юнион Сент-Жилуаз". 22:00. Лига конференций. MEGOGO
  • "Ференцварош" - "Олимпиакос". 22:00. Лига конференций. MEGOGO
  • "Легия" - "Мольде". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

Пятница, 23-е февраля

Дождались. Наконец-то. Возвращается после долгого зимнего перерыва УПЛ. Честь открыть вторую часть чемпионата выпала ЛНЗ и "Кривбассу". По матчу будет в каждом из европейских чемпионатов. Одним словом, традиционная программа разогрева перед выходными.

  • ЛНЗ - "Кривбасс". 15:30. УПЛ. УПЛ-ТВ
  • "Байер" - "Майнц". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Болонья" - "Эллас Верона". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Реал Сосьедад" - "Вильярреал". 22:00. Примера. MEGOGO
  • "Мец" - "Лион". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 24-е февраля

Годовщина полномасштабного вторжения России – все, кто это затеял, и кто это поддерживает, будут гореть в аду... Если существует какая-то высшая справедливость. А в футболе в этот день не будет матчей в Украине – такое решение приняли сознательно. Поэтому те, кто в относительной безопасности, могут посмотреть матчи зарубежных чемпионатов. Благо, выбирать есть из чего.

  • "Гранада" - "Валенсия". 15:00. Примера. MEGOGO
  • "Сассуоло" - "Эмполи". 16:00. Серия А. MEGOGO
  • "Штуттгарт" - "Кельн". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Брайтон" - "Эвертон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
  • МЮ - "Фулхэм". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Барселона" - "Хетафе". 17:15. Примера. MEGOGO
  • "Борнмут" - "Манчестер Сити". 19:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Бавария" - "Лейпциг". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Дженоа" - "Удинезе". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Арсенал" - "Ньюкасл". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Альмерия" - "Атлетико". 22:00. Примера. MEGOGO

Воскресенье, 25-е февраля

А вот в воскресенье программа УПЛ будет насыщенной – сразу четыре матча. Среди них матч с участием "Динамо". В Испании "Реал" сыграет против "Севильи" – очередная проверка для Лунина. В Италии "Милан" скрестит оружие с "Аталантой". Рекомендуем также обратить свое внимание на Францию, где будет игра между ПСЖ и "Ренном". Традиции этого противостояния располагают к большим ожиданиям.

  • "Верес" - "Колос". 13:00. УПЛ. УПЛ-ТВ
  • "Днепр-1" - "Минай". 13:00. УПЛ. УПЛ-ТВ
  • "Ювентус" - "Фрозионе". 13:30. Серия А. MEGOGO
  • "Металлист 1925" - "Динамо". 15:30. УПЛ. УПЛ-ТВ
  • "Рух" - "Полесье". 18:00. УПЛ. УПЛ-ТВ
  • ПСЖ - "Ренн". 18:05. Лига 1. MEGOGO
  • "Боруссия" (Дортмунд) - "Хоффенхайм". 18:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Лечче" - "Интер". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Бенфика" - "Портимоненсе". 20:00. Примейра. MEGOGO
  • "Милан" - "Аталанта". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Марсель" - "Монпелье". 21:45. Лига 1. MEGOGO
  • "Реал" - "Севилья". 22:00. Примера. MEGOGO

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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