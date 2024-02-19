Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля

На прошлой неделе возобновились еврокубки – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций. А на этой неделе возвращается УПЛ. С уверенностью можно констатировать, что футбол целиком и полностью вышел из зимней спячки.

Неделя будет насыщенной и обещает быть интересной. Статусные матчи в Лиге чемпионов. "Шахтер" – в Лиге Европы. Наконец-то родная УПЛ. Обо всех топ-событиях ближайших семи дней – в материале ниже.

Все самые яркие моменты матчей в режиме Live в Telegram UA-Football

Понедельник, девятнадцатое февраля

Начнется неделя с матча одного из самых любимых наших зарубежных клубов – "Жироны". Также будет игра "Эвертона", где несомненно основным является Виталий Миколенко. Можно также обратить внимание на матч чемпионата Португалии, где сыграет лиссабонский "Спортинг".

"Эвертон" - "Кристал Пэлас". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Атлетик" - "Жирона". 22:00. Примера. MEGOGO

"Морейренсе" - "Спортинг". 22:15. Примейра. MEGOGO

Вторник, двадцатое февраля

Здесь, бесспорно, все внимание будет приковано к матчам Лиги чемпионов. Тем более эти матчи довольно непредсказуемы. Ну, согласитесь, трудно спрогнозировать результаты игр между "Атлетико" и "Интером", а также "Боруссией" (Дортмунд) и ПСВ. Но кроме этого будет еще один матч в АПЛ. "Брентфорд" нашего Егора Ярмолюка попытается остановить "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" - "Брентфорд". 21:30. АПЛ. Setanta Sports

"Интер" - "Атлетико". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

ПСВ - "Боруссия" (Дортмунд). 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Среда, 21-е февраля

Программа та же – просто действующие лица другие. Ну и добавляется один матч Лиги конференций, который вынесен на более раннее время. В среду теоретически есть шанс увидеть Александра Зинченко против обидчика "Шахтера" "Порту". А "Наполи" - "Барселона" – это матч тренерских надежд; обе команды могут остаться без наставников в случае неудачи.

"Гент" - "Маккаби" (Хайфа). 19:00. Лига конференций. MEGOGO

"Ливерпуль" - "Лутон". 21:30. АПЛ. Setanta Sports

"Порту" - "Арсенал". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Наполи" - "Барселона". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Четверг, 22-е февраля

Максимально насыщенная программа в Лиге Европы и Лиги конференций. Все наше внимание будет приковано к матчу "Шахтера", который попытается не проиграть на поле "Марселя". "Велодром" – это тот еще котел. Но и кроме этой игры будет за чем понаблюдать. "Рома", "Бенфика" нашего Анатолия Трубина, "Галатасарай" – именитые, уважаемые команды.

"Ренн" - "Милан". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Фрайбург" - "Ланс". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Тулуза" - "Бенфика". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Карабах" - "Брага". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Лудогорец" - "Серветт". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Динамо" (Загреб) - "Бетис". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Буде-Глимт" - "Аякс". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Торино" - "Лацио". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Рома" - "Фейеноорд". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Спортинг" - "Янг Бойз". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Спарта" - "Галатасарай". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Марсель" - "Шахтер". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Слован" - "Штурм". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

"Айнтрахт" - "Юнион Сент-Жилуаз". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

"Ференцварош" - "Олимпиакос". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

"Легия" - "Мольде". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

Пятница, 23-е февраля

Дождались. Наконец-то. Возвращается после долгого зимнего перерыва УПЛ. Честь открыть вторую часть чемпионата выпала ЛНЗ и "Кривбассу". По матчу будет в каждом из европейских чемпионатов. Одним словом, традиционная программа разогрева перед выходными.

ЛНЗ - "Кривбасс". 15:30. УПЛ. УПЛ-ТВ

"Байер" - "Майнц". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Болонья" - "Эллас Верона". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Реал Сосьедад" - "Вильярреал". 22:00. Примера. MEGOGO

"Мец" - "Лион". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 24-е февраля

Годовщина полномасштабного вторжения России – все, кто это затеял, и кто это поддерживает, будут гореть в аду... Если существует какая-то высшая справедливость. А в футболе в этот день не будет матчей в Украине – такое решение приняли сознательно. Поэтому те, кто в относительной безопасности, могут посмотреть матчи зарубежных чемпионатов. Благо, выбирать есть из чего.

"Гранада" - "Валенсия". 15:00. Примера. MEGOGO

"Сассуоло" - "Эмполи". 16:00. Серия А. MEGOGO

"Штуттгарт" - "Кельн". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Брайтон" - "Эвертон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

МЮ - "Фулхэм". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Барселона" - "Хетафе". 17:15. Примера. MEGOGO

"Борнмут" - "Манчестер Сити". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Бавария" - "Лейпциг". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Дженоа" - "Удинезе". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Арсенал" - "Ньюкасл". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Альмерия" - "Атлетико". 22:00. Примера. MEGOGO

Воскресенье, 25-е февраля

А вот в воскресенье программа УПЛ будет насыщенной – сразу четыре матча. Среди них матч с участием "Динамо". В Испании "Реал" сыграет против "Севильи" – очередная проверка для Лунина. В Италии "Милан" скрестит оружие с "Аталантой". Рекомендуем также обратить свое внимание на Францию, где будет игра между ПСЖ и "Ренном". Традиции этого противостояния располагают к большим ожиданиям.