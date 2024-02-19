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Кожушко: Кривбасс в Испании хорошо подготовился к весенней части сезона

Премьер-лига

Команда готовится к выездному матчу против ЛНЗ

Кожушко: Кривбасс в Испании хорошо подготовился к весенней части сезона

Фото: ФК Кривбас

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Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко прокомментировал старт подготовки к выездному матчу 18-го тура УПЛ против черкасского "ЛНЗ".

- Олег, команда вернулась в Кривой Рог. Какое настроение?

- Очень хорошие эмоции, ведь находиться месяц в Испании трудно, хотелось вернуться домой. Поэтому рад быть в родной Украине и работать дома. Команда поздравила с днем рождения, всем спасибо.

- Какая твоя физическая готовность на данном этапе и команды?

- В Испании хорошо подготовились к чемпионату, выполнили большой объем работы. Все находятся в хороших кондициях и с нетерпением ожидают старта весенней части сезона.

- Есть три новичка, это Твердохлеб, Микитишин и Сантини. Уже нашли с ними общий язык?

- Да, ребята хорошо влились в коллектив, все помогаем им чем можем. Уверен, у них в "Кривбассе" все будет хорошо, - рассказал Кожушко.

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Кривбасс (Кривой Рог) Олег Кожушко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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