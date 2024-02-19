Кожушко: Кривбасс в Испании хорошо подготовился к весенней части сезона

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко прокомментировал старт подготовки к выездному матчу 18-го тура УПЛ против черкасского "ЛНЗ".

- Олег, команда вернулась в Кривой Рог. Какое настроение?

- Очень хорошие эмоции, ведь находиться месяц в Испании трудно, хотелось вернуться домой. Поэтому рад быть в родной Украине и работать дома. Команда поздравила с днем рождения, всем спасибо.

- Какая твоя физическая готовность на данном этапе и команды?

- В Испании хорошо подготовились к чемпионату, выполнили большой объем работы. Все находятся в хороших кондициях и с нетерпением ожидают старта весенней части сезона.

- Есть три новичка, это Твердохлеб, Микитишин и Сантини. Уже нашли с ними общий язык?

- Да, ребята хорошо влились в коллектив, все помогаем им чем можем. Уверен, у них в "Кривбассе" все будет хорошо, - рассказал Кожушко.