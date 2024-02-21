Срна: Когда я куда-то приезжаю, там война. Возможно, мне стоит переехать в Москву

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна в интервью L'Equipe рассказал, почему не покинул клуб и Украину после начала полномасштабного российского вторжения:

"Это моя футбольная семья. Когда началась война, я был с командой. Роберто Де Дзерби отправился в "Брайтон" со своим штабом (в июле 2023 года), но я не мог представить, что тоже уеду. В трудные времена надо показывать, кто ты есть.

"Шахтер" дал мне много, и я это уважаю. Я должен быть там. Я страдаю, потому что моя семья живет в Лондоне, у меня двое детей в школе. Непросто сохранять контакт, потому что сейчас не так много рейсов.

Моя жена все понимает, она любит "Шахтер" и Украину. Мы жили в Донецке до того, как россияне напали на Донбасс в 2014 году, потом в Киеве. Это уже третья война в моей жизни. Когда я куда-то приезжаю, там война. Возможно, мне стоит переехать в Москву, чтобы и там была война (смеется).