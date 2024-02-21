  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Срна: Когда я куда-то приезжаю, там война. Возможно, мне стоит переехать в Москву
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна: Когда я куда-то приезжаю, там война. Возможно, мне стоит переехать в Москву

Премьер-лига

У хорватского функционера отличное чувство юмора

Срна: Когда я куда-то приезжаю, там война. Возможно, мне стоит переехать в Москву

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна в интервью L'Equipe рассказал, почему не покинул клуб и Украину после начала полномасштабного российского вторжения:

"Это моя футбольная семья. Когда началась война, я был с командой. Роберто Де Дзерби отправился в "Брайтон" со своим штабом (в июле 2023 года), но я не мог представить, что тоже уеду. В трудные времена надо показывать, кто ты есть.

"Шахтер" дал мне много, и я это уважаю. Я должен быть там. Я страдаю, потому что моя семья живет в Лондоне, у меня двое детей в школе. Непросто сохранять контакт, потому что сейчас не так много рейсов.

Моя жена все понимает, она любит "Шахтер" и Украину. Мы жили в Донецке до того, как россияне напали на Донбасс в 2014 году, потом в Киеве. Это уже третья война в моей жизни. Когда я куда-то приезжаю, там война. Возможно, мне стоит переехать в Москву, чтобы и там была война (смеется).

По теме
yellow-arrow
Степаненко: Большая заслуга Де Дзерби в том, что мы сейчас быстро понимаем Пушича
yellow-arrow
Стали известны зрительские квоты всех клубов УПЛ
yellow-arrow
Леоненко: Сабо читал Спорт-Экспресс и ставил состав Динамо, который писали журналисты
Дарио Срна Шахтер (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости