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Степаненко: Я с детства привык работать и какую-то работу после завершения карьеры найду
Но пока что конкретных планов у Тараса нет
Фото: ФК Шахтар Донецьк
34-летний капитан "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о том, чем планирует заняться после завершения карьеры игрока.
"Я давно задумываюсь над тем, кем быть после окончания карьеры, но окончательно еще не определился. Конечно, буду думать над тем, кем быть. Возможно, что-то мне предложит "Шахтер".
Хотел ли быть тренером? Могу сказать, что в последнее время над этим думаю много. В принципе, я понимаю, что могу начать с какого-то уровня, дать что-то новое, передать свое видение, своим опытом поделиться. Поэтому, возможно-возможно, но на 100 процентов не могу сказать. Думаю, я не затеряюсь. С детства я привык работать и какую-то работу найду", – рассказал Степаненко.
Напомним, что не так давно Тарас продлил контракт с "Шахтером" до лета 2025 года.
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