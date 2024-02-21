ЛНЗ предлагал 400 тысяч за опорника сборной Грузии, но получил отказ из за войны

ЛНЗ вел переговоры с 22-летним грузинским опорным полузащитником Анзором Меквабишвили.

Как сообщает Футбол 24, украинский клуб этой зимой предлагал за игрока, который играл за "Динамо" Тбилиси, 400 тысяч евро, однако футболист не захотел ехать в воюющую Украину и сделал выбор в пользу румынской "Крайовы", которая предложила такую же сумму.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что Анзор был капитаном грузинской молодежки, которая дошла плей-офф Евро-2023. Сейчас парень уже занимает стабильное место и в национальной сборной Грузии (13 матчей).

Ранее парня связывали также с "Полесьем" и "Шахтером".