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ЛНЗ предлагал 400 тысяч за опорника сборной Грузии, но получил отказ из за войны
Анзор Меквабишвили перешел в румынскую Крайову
фото из свободных источников
Как сообщает Футбол 24, украинский клуб этой зимой предлагал за игрока, который играл за "Динамо" Тбилиси, 400 тысяч евро, однако футболист не захотел ехать в воюющую Украину и сделал выбор в пользу румынской "Крайовы", которая предложила такую же сумму.
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Добавим, что Анзор был капитаном грузинской молодежки, которая дошла плей-офф Евро-2023. Сейчас парень уже занимает стабильное место и в национальной сборной Грузии (13 матчей).
Ранее парня связывали также с "Полесьем" и "Шахтером".
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