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ЛНЗ предлагал 400 тысяч за опорника сборной Грузии, но получил отказ из за войны

Премьер-лига
Обновлено

Анзор Меквабишвили перешел в румынскую Крайову

ЛНЗ предлагал 400 тысяч за опорника сборной Грузии, но получил отказ из за войны

фото из свободных источников

Новина українською

ЛНЗ вел переговоры с 22-летним грузинским опорным полузащитником Анзором Меквабишвили.

Как сообщает Футбол 24, украинский клуб этой зимой предлагал за игрока, который играл за "Динамо" Тбилиси, 400 тысяч евро, однако футболист не захотел ехать в воюющую Украину и сделал выбор в пользу румынской "Крайовы", которая предложила такую же сумму.

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Добавим, что Анзор был капитаном грузинской молодежки, которая дошла плей-офф Евро-2023. Сейчас парень уже занимает стабильное место и в национальной сборной Грузии (13 матчей).

Ранее парня связывали также с "Полесьем" и "Шахтером".

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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