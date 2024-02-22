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Спортдир Вереса: Хочется изменить ментальность ребятам и не думать о том, чтобы остаться в УПЛ

Премьер-лига
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Юрий Габовда рассказал о трансферах клуба и второй части сезона

Спортдир Вереса: Хочется изменить ментальность ребятам и не думать о том, чтобы остаться в УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал о зимней трансферной кампании клуба, а также обрисовал цели и задачи, которые ставятся перед командой на весеннюю часть сезона.

"Я бы не сказал, что трансферная кампания агрессивна. Нет, все в нормальном, скромном русле и темпе. Маленькими шагами куда-то двигаемся, я считаю. Нет какого-то шума, как вы говорите, чего-то вау, чего-то экстра.

Хочется немного изменить ментальность ребятам и не думать не о том, чтобы остаться в Лиге, а думать о том, что нужно побеждать в каждой игре и не нужно смотреть в турнирную таблицу. Мы начинаем второй круг. Хочется начинать его с чистого письма и смотреть, сколько у нас есть матчей – 14, если не ошибаюсь.

Надо выходить на каждый матч и побеждать, не смотря, на каком месте мы в таблице и не думая о том, что нужно остаться. Надо побеждать и двигаться вперед", - сказал Габовда.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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