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Срна: Ахметов никогда не устанет вкладывать в футбол
Шахтер пробует построить лучшую команду в истории
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "
– Насколько сейчас "Шахтер" далек от построения своей лучшей команды?
– Могу сказать, что мы уже очень близки к этом и серьезно работаем над тем, чтобы собрать лучший "Шахтер" в истории. Реально, чтобы это произошло, нам нужно еще три или четыре подписания. И мы не остановимся на подписании усилений.
- Это будет "Шахтер" даже лучше ваших игровых времен? Вы высоко подняли планку…
- Мы уже сейчас играем в исключительно хороший по европейским меркам футбол. Команда моего времени показывала отличные результаты, но эта команда более мощная и, несомненно, более характерная, чем была у нас. Условия, в которых они живут и тренируются, и условия моего времени – небо и земля. И эти ребята настолько полны решимости дать украинцам возможность забыть о войне хотя бы на 90 минут в каждой игре, что я даже не могу вам это описать.
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- Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов, видимо, не устал вкладывать деньги в футбол?
- Этот человек никогда не устанет вкладывать в футбол! Он помогает стране несколькими способами, а также его миссия — не допустить падения украинского футбола, а посылать сообщения о победах всему миру. Ахметов и все мы на поле показываем, насколько жива и крепка Украина, и что капитуляция никогда не будет вариантом.
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