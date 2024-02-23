Президент Зари: У нас есть год, чтобы подать на ван Леувена в суд. Юристы занимаются

Президент "Зари" Евгений Геллер заявил, что луганский клуб готов судиться с Патриком ван Леувеном, который летом 2023 года ушел из команды, чтобы возглавить "Шахтер".

- Вы выгнали уже двух тренеров в сезоне.

- Это мои ошибки. Я ни на кого не перекладываю. С Патриком угадал, с другими тренерами не угадал. Считаю, что Коваль хорошо провел сборы, поэтому пока у нас тренер Коваль. И нового я не ищу.

- Вы могли удержать ван Леувена? Как вы оценили его переход в "Шахтер"?

- Не хочу это обсуждать, это мое внутреннее. Но я негативно это оценил.

- Разозлились на него?

- Неважно. Он для меня не такая важная персона, чтобы я на него злился. Мне было неприятно и неожиданно. Я раньше узнал, что он договорился с "Шахтером", до того, как узнал, что он от нас уходит.

- У вас не было юридического механизма удержать его?

- Мы сейчас пытаемся. У нас есть еще год, чтобы подать на него в суд. Сейчас юристы занимаются. Если будет достаточно доводов, тогда мы подадим. Чтобы это был не пшик обычный, а какое-то серьезное решение. Если это будет решение, которое нам присудит 20 000 евро, мы не будем подавать.

- Лалатович и Кривенцов - это ваши личные ошибки?

- Да. Ни на кого не перекладываю свои ошибки.

- Говорят, Кривенцов был достаточно жестким на тренировках.

- Я думал, что он будет жестким, а все оказалось чуть-чуть не так, - сказал Геллер в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.