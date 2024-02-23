ЛНЗ - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Украинская Премьер-лига возвращается. Сегодня стартует 18-й тур матчем ЛНЗ против "Кривбасса". Криворожский клуб лидирует в турнирной таблице, в то время как черкасский коллектив идет на 10-й строчке.

Обо всех самих ярких событиях матча читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Трансляция поединка будет доступна на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Чемпионат Украины-2023/24, 18-й тур

"ЛНЗ" - "Кривбасс" 15:30

23 февраля, Ковалевка, Стадион "Колос"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Видеорансляция матча доступна по ссылке >>>