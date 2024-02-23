Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Украинская Премьер-лига возвращается. Сегодня стартует 18-й тур матчем ЛНЗ против "Кривбасса". Криворожский клуб лидирует в турнирной таблице, в то время как черкасский коллектив идет на 10-й строчке.
- Обо всех самих ярких событиях матча читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Трансляция поединка будет доступна на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Чемпионат Украины-2023/24, 18-й тур
"ЛНЗ" - "Кривбасс" 15:30
23 февраля, Ковалевка, Стадион "Колос"
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Популярное сейчас
- Бавария определилась касаемо кандидатур Моуриньо и Флика
- Таблица коэффициентов УЕФА. Первое за почти двадцать лет падение Украины в зону четырех команд
- УПЛ возвращается. Сегодня начинается вторая часть чемпионата Украины 2023/24
- Только 4 президента клубов УПЛ пришли на встречу с Шевченко
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО