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УПЛ возвращается. Стали известны стартовые составы ЛНЗ и Кривбасса
Составы на игру
fckryvbas.com
Сегодня, двадцать третьего февраля, состоится матч 18-го тура УПЛ между "ЛНЗ" и "Кривбассом".
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Соперники уже объявили стартовые составы:
"ЛНЗ": Кучеренко, Шестахов, Салиху, Муравский, Каплиенко, Яшари, Бойко, Бар, Пасич, Наумец, Хобленко.
"Кривбасс": Клищук, Бандейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго, Илич, Бизимана, Кузик, Микитишин, Соса, Принс.
Добавим, что старт поединка намечен на 15:30. На
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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Bаrcelinius
23.02.2024 в 15:15
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