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УПЛ возвращается. Стали известны стартовые составы ЛНЗ и Кривбасса

Премьер-лига
Обновлено

Составы на игру

УПЛ возвращается. Стали известны стартовые составы ЛНЗ и Кривбасса

fckryvbas.com

Новина українською

Сегодня, двадцать третьего февраля, состоится матч 18-го тура УПЛ между "ЛНЗ" и "Кривбассом".

Соперники уже объявили стартовые составы:

"ЛНЗ": Кучеренко, Шестахов, Салиху, Муравский, Каплиенко, Яшари, Бойко, Бар, Пасич, Наумец, Хобленко.

"Кривбасс": Клищук, Бандейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго, Илич, Бизимана, Кузик, Микитишин, Соса, Принс.

Добавим, что старт поединка намечен на 15:30. На UA-Футболе состоится текстовая онлайн-трансляция.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
23.02.2024 в 15:15
И таки Юра меня послушал. В стартовом составе Кривбасса аж пять афронегров. )
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
23.02.2024 в 15:15
И таки Юра меня послушал. В стартовом составе Кривбасса аж пять афронегров. )
Ответить
0
0

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