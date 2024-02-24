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Источник: Рух подписал 19-летнего центрбека, который играл за Шахтер
Начнёт игры за Рух-2
SportArena
Юрий Матвеев перешел во львовский "Рух". Об этом сообщает SportArena.
Как говорится в источнике, 19-летний центральный защитник перешел в "Рух", но будет играть Матвеев за "Рух-2", находящийся во Второй лиге Украины. Другая информация контракта остается неизвестной.
Напомним, Юрий Матвеев ранее выступал за "Шахтер" U-19 в Юношеской лиге УЕФА и защищал цвета венгерской команды "МТК-2" из Будапешта. Также Матвеев отыграл два матча за сборную Украины U-16.
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Источник:SportArena
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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