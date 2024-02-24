Источник: Рух подписал 19-летнего центрбека, который играл за Шахтер

Юрий Матвеев перешел во львовский "Рух". Об этом сообщает SportArena.

Как говорится в источнике, 19-летний центральный защитник перешел в "Рух", но будет играть Матвеев за "Рух-2", находящийся во Второй лиге Украины. Другая информация контракта остается неизвестной.

Напомним, Юрий Матвеев ранее выступал за "Шахтер" U-19 в Юношеской лиге УЕФА и защищал цвета венгерской команды "МТК-2" из Будапешта. Также Матвеев отыграл два матча за сборную Украины U-16.