Ротань: Некоторым игрокам Александрии лучше пойти в аренду

Главный тренер “Александрии” Руслан Ротань рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата.

“Сейчас мы как раз анализируем результаты собрания. Произойдут ли изменения? Думаю, что да. Есть достаточное количество игроков. На некоторых позициях в поле даже конкуренция. Она может в чемпионате даже помешать. Поэтому некоторым игрокам будет лучше уйти в аренду.

Но это не значит, что мы ставим на них крест. Просто в этих условиях получать игровую практику гораздо лучше, чем выходить на замены или сидеть на скамейке запасных.

Поэтому мы думаем, что ушедшие в аренду игроки вернутся к нам, став еще сильнее”, - сказал Ротань.