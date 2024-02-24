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Ротань: Некоторым игрокам Александрии лучше пойти в аренду

Премьер-лига
Обновлено

Однако в клубе на них будут рассчитывать

Ротань: Некоторым игрокам Александрии лучше пойти в аренду

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер “Александрии” Руслан Ротань рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата.

“Сейчас мы как раз анализируем результаты собрания. Произойдут ли изменения? Думаю, что да. Есть достаточное количество игроков. На некоторых позициях в поле даже конкуренция. Она может в чемпионате даже помешать. Поэтому некоторым игрокам будет лучше уйти в аренду.

Но это не значит, что мы ставим на них крест. Просто в этих условиях получать игровую практику гораздо лучше, чем выходить на замены или сидеть на скамейке запасных.

Поэтому мы думаем, что ушедшие в аренду игроки вернутся к нам, став еще сильнее”, - сказал Ротань.

"Александрия" стартует во второй части сезона домашним матчем против "Шахтера". Поединок состоится 26 февраля в 13.00.

Подопечные Ротаня занимают 11 место в турнирной таблице УПЛ. От зоны вылета команду отделяют четыре очка.

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Руслан Ротань ФК Александрия
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1 голосов
Источник:
Офіційний сапйт Олександрії
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
24.02.2024 в 15:30
Мудрику сначало нужно бросить москальскую шлюху. Потом понять что он второсортный футболист и должен играть только в Бельгии или Голландии. Ну и конечно продолжать помогать украинской армии!!! Это так просто!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
24.02.2024 в 15:30
Мудрику сначало нужно бросить москальскую шлюху. Потом понять что он второсортный футболист и должен играть только в Бельгии или Голландии. Ну и конечно продолжать помогать украинской армии!!! Это так просто!
Ответить
0
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