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Ротань: Некоторым игрокам Александрии лучше пойти в аренду
Однако в клубе на них будут рассчитывать
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер “Александрии” Руслан Ротань рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата.
“Сейчас мы как раз анализируем результаты собрания. Произойдут ли изменения? Думаю, что да. Есть достаточное количество игроков. На некоторых позициях в поле даже конкуренция. Она может в чемпионате даже помешать. Поэтому некоторым игрокам будет лучше уйти в аренду.
Но это не значит, что мы ставим на них крест. Просто в этих условиях получать игровую практику гораздо лучше, чем выходить на замены или сидеть на скамейке запасных.
Поэтому мы думаем, что ушедшие в аренду игроки вернутся к нам, став еще сильнее”, - сказал Ротань.
"Александрия" стартует во второй части сезона домашним матчем против "Шахтера". Поединок состоится 26 февраля в 13.00.
Подопечные Ротаня занимают 11 место в турнирной таблице УПЛ. От зоны вылета команду отделяют четыре очка.
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