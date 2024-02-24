  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер Вереса присоединился к команде первой лиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Вереса присоединился к команде первой лиги

Премьер-лига

Арсений Коркодим вторую часть сезона проведет в аренде

Голкипер Вереса присоединился к команде первой лиги

Фото: пресслужби НК "Верес"

Новина українською

Голкипер "Вереса" Арсений Коркодим вторую часть сезона проведет в аренде, об этом сообщили клубные СМИ.

Двадцатиоднолетний голкипер присоединится к перволиговому "Кремню" и проведет вторую часть сезона в кременчугском коллективе.

На зимних сборах в Турции молодой вратарь принял участие в трех поединках за первую команду. Также осенью прошлого года он стал вице-чемпионом мира в составе студенческой сборной Украины.

По теме
yellow-arrow
Известно расписание матчей 20-го и 21-го тура Украинской Премьер-лиги
yellow-arrow
Верес - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Металлист 1925 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кремень (Кременчуг) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости