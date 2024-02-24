Голкипер Вереса присоединился к команде первой лиги

Голкипер "Вереса" Арсений Коркодим вторую часть сезона проведет в аренде, об этом сообщили клубные СМИ.

Двадцатиоднолетний голкипер присоединится к перволиговому "Кремню" и проведет вторую часть сезона в кременчугском коллективе.

На зимних сборах в Турции молодой вратарь принял участие в трех поединках за первую команду. Также осенью прошлого года он стал вице-чемпионом мира в составе студенческой сборной Украины.