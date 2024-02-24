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Голкипер Вереса присоединился к команде первой лиги
Арсений Коркодим вторую часть сезона проведет в аренде
Фото: пресслужби НК "Верес"
Голкипер "Вереса" Арсений Коркодим вторую часть сезона проведет в аренде, об этом сообщили клубные СМИ.
Двадцатиоднолетний голкипер присоединится к перволиговому "Кремню" и проведет вторую часть сезона в кременчугском коллективе.
На зимних сборах в Турции молодой вратарь принял участие в трех поединках за первую команду. Также осенью прошлого года он стал вице-чемпионом мира в составе студенческой сборной Украины.
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Источник:t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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