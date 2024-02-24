Верес огласил список футболистов, которые попали в заявку на вторую часть сезона

Ровенский "Верес" объявил заявку главной команды на вторую часть сезона УПЛ. В заявке по Списку А - 26 футболистов:

Вратари:

1.Вадим Ющишин, 44.Евгений Паст, 47.Богдан Когут.

Защитники:

2.Максим Смиян, 3.Семен Вовченко, 5.Василий Курко, 6.Жулио Сезар (Бразилия), 39.Денис Балан, 57.Александр Мельник, 71.Василий Гакман, 95.Евгений Шевченко.

Полузащитники:

7.Денис Янаков, 10.Дмитрий Клец, 11.Виталий Дахновский, 20.Яго Сикейра (Бразилия), 23.Александр Кучеренко, 25.Станислав Шарай, 29.Валерий Кучеров, 30.Дмитрий Шастал, 74.Евгений Банада, 77.Владислав Шарай, 88.Андрей Кухарук, 91.Денис Свитюха.

Нападающие:

9.Михаил Шестаков, 87.Марко Мрвалевич (Черногория), 89.Николай Гайдучик.

Защитник Даниил Хондак - пока вне заявки из-за повреждения. Голкипер Арсений Коркодим вторую часть сезона проведет в аренде.

Отметим, что также существует заявка по Списку Б, куда включены игроки команды U19.

Первый поединок после зимнего перерыва "Верес" проведет 25-го февраля на стадионе Авангард в Ривне против "Колоса". Начало в 13:00.