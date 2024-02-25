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Григорчук об Авагимяне: Я ему каждый раз говорю, что я его люблю как футболиста. Летом посмотрим, как оно получится

Премьер-лига
Обновлено

Футболист ранее подписал контракт с Александрией

Григорчук об Авагимяне: Я ему каждый раз говорю, что я его люблю как футболиста. Летом посмотрим, как оно получится

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Тренер "Черноморца" Роман Григорчук на пресс-конференции, посвященной окончанию зимних сборов, ответил на вопрос о перспективах в команде Артура Авагимяна. Слова наставника передает внештатный корреспондент UA-Футбол Вячеслав Кульчицкий.

– Насколько известно, Артур Авагимян будет играть в "Черноморце" только до завершения этого сезона. А что дальше?

– К Артуру следует применить слово "любовь". Я ему каждый раз говорю, что я его люблю как футболиста. Мы хотим, чтобы он был в "Черноморце", однако в футболе бывают такие ситуации, когда не все зависит только от нас. Авагимян ранее пошел в другой клуб ("Александрию" - прим. авт.), заключив с ним контракт, поэтому он ответственен перед этой командой. А то, что мы хотим, не имеет большого значения и мало на что влияет. Поэтому мы можем искать какие-нибудь пути, чтобы парень остался в Одессе. Кстати, мы с Артуром в конце сбора разговаривали один на один, и я ему сказал, что он должен быть в "Черноморце" всегда. И учитывая, что команда будет прогрессировать, он сам должен подумать о том, чтобы каждую секунду становиться все сильнее и сильнее. А мы в свою очередь всегда будем рады видеть Авагимяна у нас. Летом посмотрим, как выйдет.

Напомним, что ранее Роман Григорчук высказался о конфликте, который возник в контрольном матче с "Ингульцом".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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