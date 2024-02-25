Роман Григорчук: Интегрироваться в систему игры Черноморца очень непросто

На клубной базе "Черноморца" в Совиньоне состоялась встреча главного тренера Романа Григорчука с представителями местных и центральных СМИ. В почти 40-минутном общении наставник "моряков" ответил на серию вопросов и от корреспондента UA-Футбол.

- Что в преддверии возобновления чемпионата беспокоит вас, как тренера, больше всего?

- Я бы не сказал, что есть какое-то беспокойство. Скорее имеет место маленькое волнение – так, как перед каждой игрой, как и перед чемпионатом. Мы давно не играли официальные матчи, поэтому хочется увидеть, каковы мы. Надеюсь, что стали немного лучше. С другой стороны, есть тревога относительно того, что у нас, к сожалению, выпали из обоймы оба крайних защитника, которые играли в прошлом году. Теперь вынуждены вводить как минимум двух футболистов в состав. Хотя есть надежда, что все будет хорошо, но при этом небольшое волнение, признаюсь, присутствует.

- Приглашая двух иностранных игроков - нигерийца Джека Ипалибо и португальца Жозе Гомеса, руководствовались статистическими данными, доверяли футбольным агентам или полагались на собственную интуицию?

– Здесь нет почти ничего из перечисленного. Нам были предложены эти игроки, и мы много просматривали матчи с их участием в предыдущих командах. Поэтому руководствовались тем, что видели, а не чьими-то рекомендациями или словами. А потом было несколько дней, чтобы посмотреть на упомянутых игроков у нас в тренировочном процессе. После этого и приняли решение заключить с ними контракты.

– Как в целом оцениваете работу "Черноморца" этой зимой?

- Надо учитывать словоупотребление "если бы". Перед сборами мы имели возможность очень хорошо потренироваться, и даже немного раньше обычного поехали в Турцию. Там мы провели время достаточно продуктивно. А затем продолжили подготовку в Одессе, где нам повезло с погодой. То есть, в плане самого тренировочного процесса и того, как поработали футболисты, все было идеально. Пробема возникла только в том, что у нас выпали Брагару и Путря. Они с нами не тренировались. Если бы оба провели всю работу, как другие футболисты, то я бы сказал, что "Черноморец" подготовлен к весенней части сезона просто идеально. Но из-за того, что мы вынуждены вводить в состав двух новых футболистов, остается только надеяться, что они смогут максимально быстро интегрироваться в систему нашей игры. Что очень непросто, поверьте мне. Уверен, что через некоторое время все будет хорошо. На данном же этапе меня беспокоят две первые игры – с "Оболонью" и "Динамо".

- Какие позиции еще нуждаются в усилении?

– Мы пока не сбалансированы. Если бы могли взять хотя бы еще двух футболистов, которых нам нужно (не буду называть эти амплуа), можно было бы сказать, что "Черноморец" укомплектован хорошо. К сожалению, сейчас у нас нет баланса – чтобы во всех линиях у нас были варианты усиления и возможность поменять в игре что-то тактически и стратегически. Думаю, что сейчас в нашей средней линии, в группе центральных полузащитников у нас неплохая игра. В других звеньях нам, конечно, нужно усиление.

– Состояние войны со всеми ее составляющими, пожалуй, заставляет вас заботиться о том, как выводить футболистов из психологической ямы. Особенно легионеров…

– Считаю, что как раз наоборот. Да, мы хорошо понимаем, как за два года все люди стали истощенными войной. Но убежден, что несмотря ни на что, футболисты должны находить в себе силы. Хотя даже не силы, а азарт. Жажду самой игры. И это самое сложное, что можно добиться. Ведь что бы мы ни хотели, что бы ни говорили, но мы понимаем, что этот негатив сидит у людей на уровне подсознания. Поэтому очень тяжело игрокам от всего этого абстрагироваться и выйти на поле, забыть обо всем и быть азартными и находиться в креативном психоэмоциональном состоянии. А это сделать очень тяжело. Очень. Здесь больше должен быть проявлен и характер, и высокая ответственность, и принципиальность. Опять же: несмотря ни на что, мы должны быть сильными, развиваться и прогрессировать. И мы все делаем для тех людей, которые защищают нас. Это касается каждой игры, каждого действия на футбольном поле. Для нас это необычайная мотивация. И это должно нами двигать постоянно, перебивая все остальное. Дай Бог, чтобы у нас все это получалось.

– Пожалуй, еще в вашу бытность футболистом вы хорошо знали девиз каждого тренера – одерживать победу в каждом матче, несмотря на его статус. Этой зимой у "Черноморца" была серия контрольных матчей с отрицательным результатом. Они каким-то образом сказывались на психологическом состоянии подопечных и вашем лично?

– Ни в коем случае не подумайте, что те матчи, которые проигрывали, мы хотели проиграть! Мы всегда хотим только выигрывать! И какой-то эмоциональный фон, когда ты проигрываешь, конечно же, не такой, как того хотелось бы. Даже когда на тренировке проигрываешь в любом соревновании, это должно огорчать футболиста. Ведь любой футболист, как и тренер, постоянно должен стремиться к победе. Но в данном случае у меня лично не было совершенно никаких разочарований или какого-либо негативного влияния. Я очень спокойно, разумно и профессионально к этому относился, и так же мы анализировали все матчи вместе с футболистами. Можно проигрывать по-разному. Бывает, что можем уступить сопернику – и при этом видим, что мы без шансов вообще. В таких случаях понимаем, что делать и что нужно менять. В нескольких играх зимы "Черноморец" проиграл, когда на поле было семь молодых футболистов. Неужели я могу кого-нибудь из них упрекнуть, если мы просто учим их играть? А другие матчи проиграли, хотя играли совершенно в своем стиле. Несколько моментов мы не реализовали, а вот соперник провел три контратаки и забил мячи. Почему же нужно расстраиваться, когда я показываю в проигрышной встрече моменты, которые в случае победы можно было бы считать идеальной игрой? Конечно, проигрывать никогда не хочется, и не подумайте случайно, что на это мы совсем не обращаем внимания. Делаем все для того, чтобы не проигрывать. Но на первом месте для меня, как тренера, уже долгие годы на сборах есть желание получить максимум информации. Я хочу, чтобы футболисты многому научились. Часто бывает, что они играют в других амплуа, и мы специально делаем разные сочетания игроков и т.д. Это такая работа, которая мне очень интересна. И даже если мы проигрываем, то полученная информация важнее результата. Конечно, в ходе сезона мы не можем себе такое позволить, ведь нужно все выигрывать. Но чтобы больше научиться и иметь максимум информации, должен быть упомянутый выше процесс. Повторюсь: поражениями на сборе мы, конечно, недовольны. И даже то, что мы проиграли армянской команде (1:4 "Алашкерту" – прим. авт.) – это вообще никакая не катастрофа. Дай Бог, чтобы не проигрывали в чемпионате.

- Этой зимой одной из самых распространенных тем в нашем футболе была тема Максима Брагару. Так что вопрос: если по медицинским показателям он сможет в ближайшее время вернуться в строй, то сможет ли сыграть против киевского "Динамо", где находился некоторое время в пеиод турецкого сбора?

– Конечно, почему же нет? Если имеете в виду "Динамо" в плане перспектив Максима, то ничего такого, что помешало бы ему играть, нет. Брагару – наш футболист, и как только он будет здоров, будет выходить против динамовцев или любой другой команды. По-моему, каждую минуту весенней части чемпионата футболист должен играть с благодарностью тем людям, которые помогли ему стать игроком такого уровня.

– Когда ожидается его возвращение в строй?

– Не могу загадывать. Мы думали, что Брагару меньше времени пропустит зимой. Но вышло все по-другому. Рисковать же мы не можем, ведь это футболист молодежной сборной Украины. Да и кем-либо рисковать не можем. Максим выйдет на поле, когда он скажет: "У меня ничего не болит, я ничего не боюсь, меня ничего не сдерживает. Я готов играть". Будет это завтра – отлично, будет это через более длительное время – что ж, будем ждать.

– Насколько известно, Артур Авагимян будет играть в "Черноморце" только до завершения этого сезона. А что дальше?

– К Артуру следует применить слово "любовь". Я ему каждый раз говорю, что я его люблю как футболиста. Мы хотим, чтобы он был в "Черноморце", однако в футболе бывают такие ситуации, когда не все зависит только от нас. Авагимян ранее пошел в другой клуб ("Александрию" - прим. авт.), заключив с ним контракт, поэтому он ответственен перед этой командой. А то, что мы хотим, не имеет большого значения и мало на что влияет. Поэтому мы можем искать какие-нибудь пути, чтобы парень остался в Одессе. Кстати, мы с Артуром в конце сбора разговаривали один на один, и я ему сказал, что он должен быть в "Черноморце" всегда. И учитывая, что команда будет прогрессировать, он сам должен подумать о том, чтобы каждую секунду становиться все сильнее и сильнее. А мы в свою очередь всегда будем рады видеть Авагимяна у нас. Летом посмотрим, как выйдет.

- Не смущает ли вас тот факт, что новички Ипалибо и Гомес, пополнившие ряды "Черноморца" в преддверии старта весеннего отрезка чемпионата, еще не успеют сыграться?

– Это меня не может не смущать, ведь я знаю, что они не смогут сыграться. Мы брали иностранных футболистов, понимая, что они вообще долго не тренировались – некоторые даже два месяца. Чтобы привести себя в порядок, особенно учитывая, что мы играем в достаточно интенсивный футбол, нужно определенное время. А готовность к тому, чтобы играть в нашем стиле, имеет большое значение. Думаю, что через две недели Ипалибо и Гомес, возможно, процентов на семьдесят будут готовы помочь нам. Чтобы говорить о ста процентах, то даже не знаю, будет ли так до конца сезона. Это очень сложно. Даже ввиду того, что они – квалифицированные футболисты. Мы не можем и не хотим ничего менять из того, что умеем. Мы добились очень серьезных вещей в футболе и поэтому нам очень трудно найти игрока, который бы стал в состав и сразу же играл. И все же очень надеемся, что в начале апреля мы сможем говорить о том, что обойма из 14-16 человек у нас будет. Пока же должны рассчитывать на 10-11 футболистов.

– Один из контрольных матчей, сыгранных недавно в Одессе, завершился очень эмоционально. Игрок "Черноморца" Зиги Бадибанга во встрече с "Ингульцем" получил красную карточку. Какова ваша реакция на произошедшее?

- Я категорически против подобных действий, когда футболисты немного перегибают палку. Думаю, что в любой тренировочной игре нужно вести себя таким образом, чтобы даже когда назревает конфликт или какая-то провокация, все это погасить. Важно понимать, что для нас главное – играть и тренироваться, а не выяснять свои отношения или что-нибудь такое. Поэтому я считаю: произошедшее очень неправильно. Слава Богу, что тот футболист, который был в этом задействован или принимал непосредственное участие, принес извинения всем - поэтому этот вопрос закрыт. Но в этом есть только один маленький нюанс. Как правило, подобные вещи происходят с людьми, любящими футбол. Так как те, кто не очень его любит или относится к нему ровно, то с ними обычно такое не случается. Что касается упомянутого человека, то могу сказать, что это довольно принципиальный футболист, который хочет постоянно выигрывать, и маленький "плюсик" в этом есть. Но в данной ситуации больше – "минус".

- Как часто происходят у вас коммуникации с руководителями клуба – Борисом Кауфманом и Александром Грановским и насколько обнадеживающая ближайшая перспектива ФК "Черноморец"?

– Могу сказать, что общаемся довольно часто. Наши руководители очень интересуются делами, и в последнее время даже гораздо больше, чем раньше. Амбиции есть, и делается все для того, чтобы у нас было все для работы. Почти месяц "Черноморец" был на тренировочном сборе в Турции, а сейчас работаем на собственной базе. Конечно, лично я бы хотел более мощных шагов в селекционной работе, но понимаю, что в данный период есть определенные проблемы – и мы должны с пониманием к этому относиться. Но вместе с тем нельзя сказать, что "Черноморец" находится в такой ситуации, что у нас что-то плохо или есть причины на что-то жаловаться. Нет, я бы так не говорил. Да и не хочется забегать в будущее слишком далеко, ведь это не имеет смысла. Нужно думать о завтрашнем дне и о ближайшем времени. И еще. Что я услышал от наших руководителей, так это то, что у нас есть тот минимум, который позволяет нам жить и достигать тех результатов, которые перед собой ставим. До конца нынешнего сезона есть цели, а вот что будет дальше – об этом, повторюсь, нет смысла говорить. Так далеко не загадываем. На сегодняшний день все мысли о матче с "Оболонью", в котором намерены одержать победу. А дальше будет следующий шаг. Так и будем двигаться.

– Какие планы "Черноморца" на 2024 год?

- Они самые лучшие и самые высокие. Хотим для наших болельщиков играть как можно лучше и добиваться хороших результатов. Мне очень хотелось бы, чтобы поклонники "Черноморца" были на трибунах. Я уверен, что если бы хоть какая-то их часть смогла присутствовать на стадионе, то мы, как команда, были бы лучше. Уверен в этом полностью. С другой стороны, мы должны давать себе отчет в том, что привлечение зрителей на трибуны – это огромная ответственность для многих людей, кто должен принять это решение. Наше желание – это одно, а другое – это безопасность людей. Все слишком серьезно. Впрочем, все-таки надеюсь, что вопрос будет решен таким образом, что на наших матчах болельщики будут. Хотя не могу сказать, как это будет и когда это возможно. Пока только слышал, что на других стадионах должно быть определенное количество зрителей. Что касается посещаемости нашей домашней арены, то пока не знаю. Но очень хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее.

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