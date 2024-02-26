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Официально: Карпаты подписали бывшего скаута Шахтёра и Днепра-1

Премьер-лига

Соглашение подписано

Официально: Карпаты подписали бывшего скаута Шахтёра и Днепра-1

ФК Карпати

Новина українською

Официальный сайт львовских "Карпат" официально объявил о назначении Глеба Корниенко на должность нового шеф-скаута клуба.

Отмечается, что специалист будет отвечать за несколько векторов развития клуба. В частности, обеспечит эффективную работу на трансферном рынке для главной команды и будет заниматься системой скаутинга и аналитики детско-юношеского сектора.

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Ранее Корниенко уже работал в двух украинских топ-клубах: "Шахтере" и СК "Днепр-1". Во время работы в донецком клубе он был непосредственно вовлечен в ключевые для "Шахтера" трансферы игроков, которые стали одними из самых качественных легионеров в истории украинского клубного футбола. В частности, Глеб присоединился к переезду в Украину Манора Соломона, Додо, Тете, Винисиуса Тобиаса, Маркоса Антонио и Фернандо.

Напомним, первый этап розыгрыша Первой лиги Украины "Карпаты" закончили на первом месте в группе A, набрав 45 баллов.

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Бураков
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