Буяльский - после победы над Металлистом 1925: Мы набираем форму

Капитан, полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился эмоциями после победы в матче 18-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (4:2). В этом поединке Виталий забил 70-й гол за киевский клуб.

"Каждая победа придает положительные эмоции. Очень важны три очка, и мы набираем форму. Это была первая официальная игра в новом году, должны разобрать все ошибки и двигаться дальше.

"Металлист 1925" очень хорошо оборонялся в первом тайме, они потратили для этого много сил, поэтому во втором тайме они уже не успевали, у игроков были судороги. Мы этим и воспользовались", - поделился Буяльский в комментарии Football Hub.