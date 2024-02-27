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Денис Бойко получил лицензию тренера вратарей

Премьер-лига

Успевает и играть и учиться

Денис Бойко получил лицензию тренера вратарей

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

36-летний голкипер "Полесья" Денис Бойко получил тренерский диплом УЕФА категории В. Кипер успешно прошел курс тренера вратарей.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Бойко – воспитанник "Динамо". Кроме "Полесья" выступал также в "Днепре", "Бешикташе", "Оболони", "Кривбассе" и "Малаге".

В "Полесье" перешел летом 2023. В нынешнем сезоне Денис провел 19 матчей за житомирский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов и восемь матчей отыграл "на ноль".

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Денис Бойко Полесье (Житомир)
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Комментарии
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ФутбольнийГеній (Рівне)
27.02.2024 в 23:15
Чудовий привід для нової татухи!)
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Комментарии 1
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
27.02.2024 в 23:15
Чудовий привід для нової татухи!)
Ответить
0
0

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