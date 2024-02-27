Денис Бойко получил лицензию тренера вратарей

36-летний голкипер " Полесья " Денис Бойко получил тренерский диплом УЕФА категории В. Кипер успешно прошел курс тренера вратарей.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Бойко – воспитанник "Динамо". Кроме "Полесья" выступал также в "Днепре", "Бешикташе", "Оболони", "Кривбассе" и "Малаге".

В "Полесье" перешел летом 2023. В нынешнем сезоне Денис провел 19 матчей за житомирский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов и восемь матчей отыграл "на ноль".