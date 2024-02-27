Премьер-лига
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Денис Бойко получил лицензию тренера вратарей
Успевает и играть и учиться
фото из соцсетей
36-летний голкипер "
Об этом он сообщил в соцсетях.
Бойко – воспитанник "Динамо". Кроме "Полесья" выступал также в "Днепре", "Бешикташе", "Оболони", "Кривбассе" и "Малаге".
В "Полесье" перешел летом 2023. В нынешнем сезоне Денис провел 19 матчей за житомирский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов и восемь матчей отыграл "на ноль".
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ФутбольнийГеній (Рівне)
27.02.2024 в 23:15
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