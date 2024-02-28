Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, какой телеканал покажет матч Динамо - Черноморец
Поединок состоится 2 марта
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В субботу, 2 марта, "Динамо" сыграет против "Черноморца" в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Игра пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало - в 15:30.
Прямая трансляция встречи запланирована на телеканале 2+2.
Сейчас "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 пункт. При этом "бело-синие" имеют три игры в запасе. Тем временем "Черноморец" с 23 очками располагается на 9-й строчке. Одесситы имеют один поединок в запасе.
Ранее сообщалось, что матч "Динамо" - "Черноморец" пройдет со зрителями.
Популярное сейчас
- Источник: Салах подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
- Предшественник Дани Алвеса: как Адам Джонсон разрушил жизнь ради собственного удовольствия
- Пента-трик Холанда, ошибка Александрии, успех женской сборной. Главные новости за 27 февраля
- Ужасный Шахтер и мертвый Черноморец. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО