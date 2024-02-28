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Стало известно, какой телеканал покажет матч Динамо - Черноморец

Премьер-лига

Поединок состоится 2 марта

Стало известно, какой телеканал покажет матч Динамо - Черноморец

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В субботу, 2 марта, "Динамо" сыграет против "Черноморца" в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Игра пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало - в 15:30.

Прямая трансляция встречи запланирована на телеканале 2+2.

Сейчас "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 пункт. При этом "бело-синие" имеют три игры в запасе. Тем временем "Черноморец" с 23 очками располагается на 9-й строчке. Одесситы имеют один поединок в запасе.

Ранее сообщалось, что матч "Динамо" - "Черноморец" пройдет со зрителями.

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Телеканал 2+2 Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
Телеканал 2+2
Опубликовал: Алина Ерофеева
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