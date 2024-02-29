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Официально. Днепр-1 подписал новый контракт со своим полузащитником
Клуб воспользовался опцией продления соглашения
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" воспользовался опцией продления контракта с полузащитником команды Алексеем Гуцуляком.
Соглашение будет действовать до завершения сезона 2024/2025, сообщает официальный сайт днепрян.
Гуцуляк присоединился к "Днепру-1" летом 2021 года. За это время 26-летний хавбек сыграл 66 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.
Напомним, ранее 26-летний Гуцуляк также выступал за "Карпаты", "Вильярреал" и "Десну".
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Источник:СК Дніпро-1
Опубликовал: Алина Ерофеева
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