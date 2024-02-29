Официально. Днепр-1 подписал новый контракт со своим полузащитником

"Днепр-1" воспользовался опцией продления контракта с полузащитником команды Алексеем Гуцуляком.

Соглашение будет действовать до завершения сезона 2024/2025, сообщает официальный сайт днепрян.

Гуцуляк присоединился к "Днепру-1" летом 2021 года. За это время 26-летний хавбек сыграл 66 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.

Напомним, ранее 26-летний Гуцуляк также выступал за "Карпаты", "Вильярреал" и "Десну".