Президент Зари - про единый телепул: Дайте нам предложение, мы его сравним с тем, что у нас есть

Президент " Зари " Евгений Геллер рассказал, при каких условиях его клуб может присоединиться к единому телепулу УПЛ-ТВ, в который сейчас входят 13 из 16 клубов.

Напомним, что "Заря", "Динамо" и "Днепр-1" транслируют свои матчи на на каналах холдинга "1+1".