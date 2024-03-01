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Президент Зари - про единый телепул: Дайте нам предложение, мы его сравним с тем, что у нас есть
Матчи Зари транслирует холдинг "1+1"
upl.ua
Президент "
Напомним, что "Заря", "Динамо" и "Днепр-1" транслируют свои матчи на на каналах холдинга "1+1".
"Мы открыты к предложениям о телепуле. Дайте предложение, чтобы мы понимали. Там 13 клубов собрались, но нас не было. И там так – "Кривбасс" то в телепуле, то нет. "Рух" тоже.
Дайте нам предложение, мы его сравним с тем, что есть сейчас (от 1+1 – прим). И если оно хотя бы такое же, то мы согласимся. Мы можем обговорить это с "Динамо" и "Днепром-1", но каждый примет решение сам.
Но мы всегда обсуждаем", — сказал Геллер.
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