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Президент Зари - про единый телепул: Дайте нам предложение, мы его сравним с тем, что у нас есть

Премьер-лига
Обновлено

Матчи Зари транслирует холдинг "1+1"

Президент Зари - про единый телепул: Дайте нам предложение, мы его сравним с тем, что у нас есть

upl.ua

Новина українською

Президент "Зари" Евгений Геллер рассказал, при каких условиях его клуб может присоединиться к единому телепулу УПЛ-ТВ, в который сейчас входят 13 из 16 клубов.

Напомним, что "Заря", "Динамо" и "Днепр-1" транслируют свои матчи на на каналах холдинга "1+1".

"Мы открыты к предложениям о телепуле. Дайте предложение, чтобы мы понимали. Там 13 клубов собрались, но нас не было. И там так – "Кривбасс" то в телепуле, то нет. "Рух" тоже.

Дайте нам предложение, мы его сравним с тем, что есть сейчас (от 1+1 – прим). И если оно хотя бы такое же, то мы согласимся. Мы можем обговорить это с "Динамо" и "Днепром-1", но каждый примет решение сам.

Но мы всегда обсуждаем", — сказал Геллер.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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