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У обоих – новички в основе, в частности – и Тилль. Составы на матч Полесье - ЛНЗ
Начало матча – в 18:00
Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
В пятницу, первого марта, стартует девятнадцатый тур УПЛ. Его откроют очным поединком "Полесье" и ЛНЗ. Команды уже определились с составами на матч.
Отметим присутствие в составах обеих команд новичков. В частности, с первых минут за ЛНЗ выйдет бывший игрок "Ворсклы" Венсан Тилль.
"Полесье": Бойко, Кравченко, Шабанов, Чоботенко, Михайличенко, Крушинский, Таллес, Козак, Танковский, Фортюне, Ндукве.
ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Тилль, Пасич, Наумец, Молло.
Начало игры – в 18:00. На UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция.
Также можно смотреть видеотрансляцию.
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