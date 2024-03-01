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У обоих – новички в основе, в частности – и Тилль. Составы на матч Полесье - ЛНЗ

Премьер-лига

Начало матча – в 18:00

У обоих – новички в основе, в частности – и Тилль. Составы на матч Полесье - ЛНЗ

Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube

Новина українською

В пятницу, первого марта, стартует девятнадцатый тур УПЛ. Его откроют очным поединком "Полесье" и ЛНЗ. Команды уже определились с составами на матч.

Отметим присутствие в составах обеих команд новичков. В частности, с первых минут за ЛНЗ выйдет бывший игрок "Ворсклы" Венсан Тилль.

"Полесье": Бойко, Кравченко, Шабанов, Чоботенко, Михайличенко, Крушинский, Таллес, Козак, Танковский, Фортюне, Ндукве.

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Тилль, Пасич, Наумец, Молло.

Начало игры – в 18:00. На UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция.

Также можно смотреть видеотрансляцию.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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