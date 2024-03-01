УПЛ. Полесье - ЛНЗ 0:1. Волки без Макуана не кусаются

Если не смотреть протокол матча, то по первым минутам трудно было сказать кто на самом деле хозяин данной встречи. Несмотря на статус гостей, именно черкасский коллектив начал эту встречу значительно активнее. Начало встречи стало ярким примером того, насколько же нынешнее "Полесье" зависит от персоналий. Наставник "волков" Юрий Калитвинцев не досчитался сразу трех своих ключевых игроков. Будковский и Тейлор выбыли из-за дисквалификации, ну а Макуана уже не сыграет в текущей кампании из-за тяжелой травмы.

Подопечные Олега Дулуба на старте действовали очень интенсивно в прессинге, однако в подобном ритме не дотянули даже до экватора первого тайма. Впрочем, хозяевам это особо не помогло. Такое впечатление, что "Полесье" играло в меньшинстве, настолько трудно "волкам" давался выход из обороны. Складывалась картинка, будто житомирянам не хватает игроков в центре поля. Подопечные Калитвинцева по своим меркам неожиданно мало обостряли впереди. При этом сказать, что ЛНЗ действовал значительно креативнее впереди - тоже будет неправдой. Обеим сторонам чрезвычайно трудно давалась доставка мяча в последнюю треть поля.

Очень ярко бросалось в глаза отсутствие Бени Макуана. Традиционно активный левый фланг житомирян пустовал. Фортюне, который по позиции заменял конголезского вингера был не то, что бледной тенью, а просто пропал с радаров. Подтверждением этому является первый удар в исполнении "Полесья", который пришел лишь на 35-й минуте.

В целом первая половина встречи прошла под эгидой большого количества борьбы и минимума моментов. Ни одна из сторон не наработала в полной мере на хотя бы один забитый мяч.

Если ЛНЗ действовал по видимому сценарию, то вот Калитвинцеву в перерыве нужно было провести серьезные размышления и внести коррективы. Поскольку, в отсутствие Будковского и Макуана не то, что не было моментов, не было даже понятно за счет чего "Полесье" собирается брать три очка.

И следует отдать должное наставнику "волков", на второй тайм хозяева вышли однозначно более заряженными и уже на самом старте вторых 45 минут имели прекрасную возможность, чтобы в конце концов размочить счет. Однако, сначала Пеньков сделал хороший сейв, а позже, в том же эпизоде в невероятном подкате Насонов выбил мяч из-под ног Кравченко, который уже был готов заталкивать кожаного в пустые ворота.

Футболисты "Полесья" ощутимо прибавили и начали действовать раскованнее. А потом, инициатива в полной мере перешла к ногам хозяев поля. Но опять же, совсем ненадолго. Олег Дулуб провел тройную замену, чем самым оживил игру своей команды в атаке, что позволило выровнять игру.

В последние 20 минут игра наконец открылась. Моменты начали с определенной периодичностью возникать у обоих ворот. Прекрасная возможность была у форварда черкасского коллектива Молло Бессала. Однако 20-летний камерунец упустил свою очередную возможность. На что "волки" ответили ударом Ндукве, но снова надежно себя показал Пеньков.

До конца встречи с обеих сторон еще было несколько попыток открыть счет, но так и закончили 0:0 . Казалось, что так и закончат. Но в компенсированное время произошла настоящая катастрофа для "Полесья". Один зачетный балл и так, откровенно, не устраивал команду Калитвинцева. Но из-за грубой ошибки Бойко абсолютно ничейный матч в итоге закончился поражением. Голкипер хозяев при выносе от своих ворот выкатил на свободного Олейника, а тот подхватил мяч и спокойно обыграл Дениса.

"Полесье" очень тяжело вкатывается в весеннюю часть, а ЛНЗ наоборот после разгромного поражения от "Кривбасса" сделал большую домашнюю работу над ошибками и получил положительный импульс. "Волки" рискуют по итогам этого тура упасть сразу на 5-ю позицию, пропустив вперед наши гранды, в лице "Динамо" и "Шахтера". Калитвинцеву предстоит не одна бессонная ночь, как перекрыть кадровую потерю Бени Макуана.

Фото: УПЛ

19-й тур УПЛ сезона 2023/24

1.03.2024. Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

"Полесье" - ЛНЗ 0:1

Гол: Олейник 90+2

"Полесье": Бойко - Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Кравченко - Крушинский (Грицук 69), Танковский - Таллес (Мустафаев 77), Фортюне (Назаренко 69), Козак (к) - Ндукве.

Запасные: Кудрик (в), Поспелов (в), Иванов, Грицук, Джарджу, Мустафаев, Назаренко, Смоляков, Чечер.

Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

ЛНЗ: Пеньков - Насонов, Салиху, Муравский, Каплиенко - Рыбалка (к) (Бойко 66), Бар (Тарасенко 90) - Пасич, Тилль (Шестаков 66), Наумец (Олейник 66) - Бессала (Хобленко 78).

Запасные: Кучеренко (в), Дубовой (в), Шестаков, Тищенко, Олейник, Хобленко, Прядун, Бойко, Тарасенко.

Главный тренер: Олег Дулуб.

Арбитр: Омельченко Александр.

Предупреждения: Рыбалка 5, Ндукве 8, Муравский 27, Бар 57, Пасич 89, Олейник 90+3