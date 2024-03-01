Шахтер передал спортинвентарь киевскому Локомотиву, инфраструктура которого пострадала в результате ракетного удара россиян

28 февраля полузащитник " Шахтера " Виктор Цуканов вместе с фондом Shakhtar Social посетили тренировку команды академии ФК "Локомотив" (Киев).

Чуть больше месяца назад из-за прямого попадания российской ракеты здание базы киевлян было разрушено, а весь футбольный инвентарь – уничтожен.

"Шахтер" принял решение помочь "Локомотиву" мячами и другим спортивным инвентарем (фишки, манишки, барьеры), которые Виктор Цуканов лично передал представителям столичного клуба. Также футболист первой команды горняков принял участие в тренировке игроков академии Локомотива, после чего ответил на их вопросы, раздал автографы и сделал фото.