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Шахтер передал спортинвентарь киевскому Локомотиву, инфраструктура которого пострадала в результате ракетного удара россиян
Мячи, фишки, манишки и прочий инвентарь были переданы в академию киевского клуба
shakhtar.com
28 февраля полузащитник "
Чуть больше месяца назад из-за прямого попадания российской ракеты здание базы киевлян было разрушено, а весь футбольный инвентарь – уничтожен.
"Шахтер" принял решение помочь "Локомотиву" мячами и другим спортивным инвентарем (фишки, манишки, барьеры), которые Виктор Цуканов лично передал представителям столичного клуба. Также футболист первой команды горняков принял участие в тренировке игроков академии Локомотива, после чего ответил на их вопросы, раздал автографы и сделал фото.
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