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Шахтер передал спортинвентарь киевскому Локомотиву, инфраструктура которого пострадала в результате ракетного удара россиян

Премьер-лига

Мячи, фишки, манишки и прочий инвентарь были переданы в академию киевского клуба

Шахтер передал спортинвентарь киевскому Локомотиву, инфраструктура которого пострадала в результате ракетного удара россиян

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

28 февраля полузащитник "Шахтера" Виктор Цуканов вместе с фондом Shakhtar Social посетили тренировку команды академии ФК "Локомотив" (Киев).

Чуть больше месяца назад из-за прямого попадания российской ракеты здание базы киевлян было разрушено, а весь футбольный инвентарь – уничтожен.

"Шахтер" принял решение помочь "Локомотиву" мячами и другим спортивным инвентарем (фишки, манишки, барьеры), которые Виктор Цуканов лично передал представителям столичного клуба. Также футболист первой команды горняков принял участие в тренировке игроков академии Локомотива, после чего ответил на их вопросы, раздал автографы и сделал фото.

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