Олейник: Я сегодня до игры с Полесьем сказал, что забью, чувствовал это

Форвард ЛНЗ Денис Олейник, который забил единственный гол своей команды в матче 18-го тура УПЛ с "Полесьем" (1:0) , подвел итог поединка.

"Я сегодня до игры сказал, что забью, я чувствовал это, настраивал себя на то, чтобы выйти и помочь команде победить", - сказал Олейник.

Напомним, что после этой победы ЛНЗ поднялся на 8-е место в турнирной таблице.