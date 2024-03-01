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Олейник: Я сегодня до игры с Полесьем сказал, что забью, чувствовал это
Форвард забил единственный гол в матче
fc-lnz.com
Форвард ЛНЗ Денис Олейник, который забил единственный гол своей команды в
"Я сегодня до игры сказал, что забью, я чувствовал это, настраивал себя на то, чтобы выйти и помочь команде победить", - сказал Олейник.
Напомним, что после этой победы ЛНЗ поднялся на 8-е место в турнирной таблице.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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