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Олейник: Я сегодня до игры с Полесьем сказал, что забью, чувствовал это

Премьер-лига
Обновлено

Форвард забил единственный гол в матче

Олейник: Я сегодня до игры с Полесьем сказал, что забью, чувствовал это

fc-lnz.com

Новина українською

Форвард ЛНЗ Денис Олейник, который забил единственный гол своей команды в матче 18-го тура УПЛ с "Полесьем" (1:0), подвел итог поединка.

"Я сегодня до игры сказал, что забью, я чувствовал это, настраивал себя на то, чтобы выйти и помочь команде победить", - сказал Олейник.

Напомним, что после этой победы ЛНЗ поднялся на 8-е место в турнирной таблице.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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