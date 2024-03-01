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Калитвинцев: Травма Макуана? Плоха та команда, которая зависит от одного игрока
Итог матча с ЛНЗ от главного тренера Полесья
УПЛ ТБ
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев подвел
– Ваш итог по этой игре?
– В первом тайме немножко волновались. Очень хотели порадовать болельщиков. Движение командное было, но недостаточное. Во втором тайме добавили скорости, взяли игру под контроль. Неплохой контроль мяча был. Мы видели много проникающих передач, много предпосылок. Не нашлось игрока, который мог бы поставить точку. А то, что произошло в конце – это ошибка, это индивидуальное мастерство. Но это футбол, бывает.
– Отсутствие травмированного Макуана вы компенсировали Фортюне. Как оцениваете его игру?
– То, что я говорил: в первом тайме и вся команда, и Фортюне волновались. Первую половину первого тайма он сыграл плохо. Но потом – здорово, мне понравилось, как он играл.
Насчет Макуана. Плоха та команда, которая зависит от одного игрока. Макуана с нами, Макуана в команде, мы все вместе. То, что я увидел – и без Макуана команда неплохо двигалась.
– А насчет Дениса Ндукве? Как его игру прокомментируете? Он впервые в старте играет.
– Было видно, что он волновался. Для первой игры хорошо. Парень хорошо работает, хорошо учится, хорошо тренируется. Это его первый шаг в УПЛ. Для первой игры неплохо.
– Вы сказали, подопечные где-то не доиграли, где-то не хватило завершения в эпизоде. А относительно ЛНЗ – чем-то черкасская команда сегодня Вас удивила?
– Нет, мы хорошо разобрали этого соперника. Я больше смотрел на нашу команду. У ЛНЗ есть руководство, есть тренер – о ЛНЗ пусть они рассказывают.
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