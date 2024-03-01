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Дулуб: Футболисты как дети радуются победе. Всегда так было
ЛНЗ на последних минутах вырвал победу у Полесья
Фото: Александр Приходько
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал
– Ваше общее впечатление от сегодняшнего поединка?
– Оно такое двоякое. Положительный результат – это всегда положительный результат, но, особенно во второй половине, то, что мы отдали инициативу Житомиру – я думаю, что это больше их заслуга, чем наша.
– Сейчас в раздевалке было очень громко. Что говорили подопечным?
– Поздравил с победой и все. Они как дети, радуются победе. Всегда так было.
– Немножко пройдемся по составу. Сегодня дебютировал Оливье Тилль. Как вам его игра?
– Оливье Тилль – игрок национальной сборной Люксембурга. Его квалификация не вызывает никаких сомнений. Но, я бы так сказал, может уровень его физической готовности сейчас еще не 100%. Поэтому мы его и заменили. А так, в общем если брать, то очень-очень впечатлен его игрой.
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– Опасность создавал Молло, который тоже впервые играл в стартовом составе. Как его игру оцените?
– Тоже положительно. Нужно понимать, что Молло с нами тренируется только неделю в сумме, потому что это разъезды, визы и тому подобное. На мой взгляд, его уровень физической готовности сейчас тоже не 100%, но будем ждать.
– В целом поединок с "Полесьем" насколько для Вас стал информативным на будущее?
– Он очень много информации дал. Сегодня мы настраивали игроков, что это будет кубковая игра. Победить можно было только сердцем.
– Много новичков. Видите, что взаимопонимание от матча к матчу лучше и лучше?
– "Лучше и лучше" – я бы так не сказал, потому что неделю назад, сразу со сборов игра с "Кривбассом" (0:3), и она была очень плохая в плане качества. Но сегодня мы сделали маленький, но шаг вперед.
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