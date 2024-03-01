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Динамо ведет переговоры с Нюрнбергом относительно проведения еврокубковых матчей следующего сезона

Премьер-лига
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Киевляне хотят играть еврокубковые матчи на Макс-Морлок-Штадион

Динамо ведет переговоры с Нюрнбергом относительно проведения еврокубковых матчей следующего сезона

фото из свободных источников

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"Динамо" ведет переговоры с немецким "Нюрнбергом" относительно возможности проведения еврокубковых матчей на арене немецкого клуба "Макс-Морлок-Штадион".

Как сообщает 90min со ссылкой на BILD, эта арена на данный момент является основным вариантом для киевлян.

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"Мы ведем переговоры и уверены в себе. Мы хотели бы принять "Динамо", – сказал директор стадиона Альфред Диснер.

Также отмечается, что 23 марта, во время международной паузы, "Динамо" может провести товарищеский матч с "Нюрнбергом", чтобы испытывать поле "Макс-Морлок-Штадион" как место проведения игр международного уровня.

Напомним, что "Шахтер" в текущем еврокубковом сезоне проводил свои домашние матчи в Гамбурге.

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Динамо (Киев) Нюрнберг
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Источник:
90min
Опубликовал: Михаил Черныш
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