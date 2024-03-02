Хомченовский: Кривбасс всегда стремится только побеждать, и матч с Шахтером – не исключение

Полузащитник " Кривбасса " Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против "Шахтера", который состоится в воскресенье, 3 марта.

– Дмитрий, впереди важный матч, настоящая битва тура. Как команда настраивается на поединок?

– Готовимся как и к любому другому сопернику, ничего необычного. Все понимают, какой результат нам нужен. Да, в каждой встрече "Кривбасс" стремится только побеждать, и этот матч – не исключение.

– В первом круге в Кривом Роге была зафиксирована боевая ничья 3:3. Ты забил один из голов. Какие воспоминания остались с той игры?

– Матч тогда получился очень динамичным и интересным. Надеюсь, что в воскресенье болельщики также увидят классный футбол в исполнении обеих команд. Надеюсь, мне снова удастся забить "Шахтеру".

– "Шахтер" – один из грандов украинского футбола. Как бы еще ты мог охарактеризовать будущего соперника?

– "Шахтер" всегда был одной из лучших команд Украины. Они регулярно ведут борьбу за чемпионство и представляют нашу страну в еврокубках. Что тут еще сказать, это сильная и техничная команда. Кто является фаворитом игры в воскресенье? Трудно ответить. Обе команды будут биться только за три очка.

– Этот матч для "Кривбасса" – один из главных во второй части сезона?

– Для нас пока каждый поединок самый главный. Мы ни в коем случае не разделяем соперников на главных и второстепенных. Для "Кривбасса" каждый из матчей, которые остались до конца чемпионата, как финал.