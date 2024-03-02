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Хомченовский: Кривбасс всегда стремится только побеждать, и матч с Шахтером – не исключение
В воскресенье нас ждет очень интересный матч
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник "
– Дмитрий, впереди важный матч, настоящая битва тура. Как команда настраивается на поединок?
– Готовимся как и к любому другому сопернику, ничего необычного. Все понимают, какой результат нам нужен. Да, в каждой встрече "Кривбасс" стремится только побеждать, и этот матч – не исключение.
– В первом круге в Кривом Роге была зафиксирована боевая ничья 3:3. Ты забил один из голов. Какие воспоминания остались с той игры?
– Матч тогда получился очень динамичным и интересным. Надеюсь, что в воскресенье болельщики также увидят классный футбол в исполнении обеих команд. Надеюсь, мне снова удастся забить "Шахтеру".
– "Шахтер" – один из грандов украинского футбола. Как бы еще ты мог охарактеризовать будущего соперника?
– "Шахтер" всегда был одной из лучших команд Украины. Они регулярно ведут борьбу за чемпионство и представляют нашу страну в еврокубках. Что тут еще сказать, это сильная и техничная команда. Кто является фаворитом игры в воскресенье? Трудно ответить. Обе команды будут биться только за три очка.
– Этот матч для "Кривбасса" – один из главных во второй части сезона?
– Для нас пока каждый поединок самый главный. Мы ни в коем случае не разделяем соперников на главных и второстепенных. Для "Кривбасса" каждый из матчей, которые остались до конца чемпионата, как финал.
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