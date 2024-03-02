УПЛ. Минай - Металлист 1925 2:0. С весной расцветает и команда Желько

"Металлист 1925" был фаворитом матча, но понятно было, что легкая прогулка команду Скрипника не ожидает. Можно вспомнить, как "Восркла" этого тренера проигрывала именно на этом поле и именно этому сопернику (хоть и с другим тренером)... А здесь еще не совсем сыгранный и очень обновленный "Металлист 1925". Недаром Скрипник весь первый тайм пробыл на ногах и имел озадаченный вид.

А вот Желько Любенович излучал энергию, жвал реагировал на действия своих подопечных. Реагировать было на что, потому что "Минай" не сидел только в защите. Да, обороняться приходилось, но приходилось и атаковать - и не безуспешно. "Минай" смог уйти от проблем, когда издалека бил Юрченко (игроки гостей апеллировали относительно попадания мяча в руку). Пронесло и тогда, когда целился Ари Моура. В одном из эпизодов, - во время подачи углового, ловко сыграл Кемкин.

Пружина сжалась, а затем выпрямилась... стремительной контратакой, прорывом Сергея Корничйчука и первым с 23-го сентября голом "Миная" в официальном матче... Ох, как же долго этого момента ждали в клубе и среди армии болельщиков минайцев. Дождались с наступлением весны.

"Металлист 1925" после пропущенного задвигался быстрее, но с движением у харьковчан и раньше не было проблем. Были они с завершением атак - оно упорно не удавалось. Был еще в конце тайма удар Курило головой, однако нет... Скрипнику пришлось смириться с поражением в первой половине встречи.

А во второй половине встречи пришлось мириться с невыгодным для себя ходом событий. Уже на старте тайма "Металлист 1925" забил, но из офсайда. Затем вышел Русин и в течение трех минут получил две желтых. Одна из них - за фол в центре поля. Очень бездумно.

У "Миная" после этого стало больше моментов. Вакула бил после смещения с фланга, но попал во вратаря. А потом вообще вышел тет-а-тет, пробросил мяч мимо кипера, но и пробил мимо ворот. Однако до гола было так близко, что звукорежиссера на стадионе даже запустили сопутствующую аудиодорожку...

Что "Металлист 1925"? Да, пытался спастись. Близок к успеху был Гармаш, но попал в каркас. А со штрафного Ари пробил чуть выше. У гостей не было преимущества, однако при таких условиях (игра в меньшинстве, психологическая устойчивость соперника) это и не удивительно. Ари еще раз пробил со штрафного, но снова выше. Удар Юрченко заблокировали. Вот и все.

"Минай" уверенно выдержал "чемпионские раунды" и забрал три очка, подтвердив их еще и эффектным голом со стандарта от Скибы. Чтобы уж точно не возникало сомнений в закономерности результата. С весной расцветает и команда Желько. Пафосно сказано? Ну так, извините, первая в сезоне победа... Можно и не сдерживать себя.

УПЛ. 19-й тур. 02.03.2024

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Роман Блавацкий

"Минай" - "Металлист 1925" 2:0

Голы: Корнийчук 31, Скиба 90+2

"Минай": Кемкин - Дмитрук, Чуев, Немчанинов (Скиба 46), Прокопчук, Корнийчук - Ременяк (Гуничев 77), Витенчук, Петько (Семотюк 64), Вакула (Матюшенко 77) - Устименко (Попов 77)

"Металлист 1925": Мозиль - Капинус (Жичиков 82), Имереков, Курило, Фарина - Червак (Русин 46) - Ари, Габелок - Юрченко (Вачиберадзе 82) - Юсов (Бичек 67), Гармаш (Овусу 68)

Предупреждения: Петько 56 - Червак 5, Имереков 52, Русин 56, Русин 59, Габелок 88

Удаление: Русин 59 (две желтые)