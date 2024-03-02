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"В меньшинстве мы играли лучше, чем в равных составах": Скрипник - о поражении от Миная

Премьер-лига
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Игра не удалась

"В меньшинстве мы играли лучше, чем в равных составах": Скрипник - о поражении от Миная

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Новина українською

Сегодня в рамках 19-тура УПЛ, "Минай" обыграл "Металлист 1925", 2:0. Главный тренер харьковского клуба Виктор Скрипник прокомментировал проигрыш команды.

"Соперника поздравляю с победой. Игра не заладилась у нас. Ключевая наша позиция уже на третьей минуте была на карточке (на самом деле, на 5-й - примечание). Мое мнение - нам надо больше работать в этой зоне против мяча. Парня мы потом поменяли, но на пятой минуте второго тайма мы остались в меньшинстве. Хотя кажется, что в меньшинстве мы играли лучше, чем в равных составах.

Игры у нас еще есть впереди, хотя понимаем, что будет трудно. Однако никто не запрещает нам верить в то, что мы выполним те задачи, которые перед нами стоят. Будем работать дальше. Поблагодарил ребят за желание исправить ту ситуацию, в которой мы оказались в течение этого матча", — сказал Скрипник.

Напомним, следующая игра "Миная" пройдет против луганской "Зари" седьмого марта. А "Металлист 1925" в следующем туре, 8 марта, сыграет против черкасского "ЛНЗ".

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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