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"В меньшинстве мы играли лучше, чем в равных составах": Скрипник - о поражении от Миная
Игра не удалась
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Сегодня в рамках 19-тура УПЛ, "Минай" обыграл "Металлист 1925", 2:0. Главный тренер харьковского клуба Виктор Скрипник прокомментировал проигрыш команды.
"Соперника поздравляю с победой. Игра не заладилась у нас. Ключевая наша позиция уже на третьей минуте была на карточке (на самом деле, на 5-й - примечание). Мое мнение - нам надо больше работать в этой зоне против мяча. Парня мы потом поменяли, но на пятой минуте второго тайма мы остались в меньшинстве. Хотя кажется, что в меньшинстве мы играли лучше, чем в равных составах.
Игры у нас еще есть впереди, хотя понимаем, что будет трудно. Однако никто не запрещает нам верить в то, что мы выполним те задачи, которые перед нами стоят. Будем работать дальше. Поблагодарил ребят за желание исправить ту ситуацию, в которой мы оказались в течение этого матча", — сказал Скрипник.
Напомним, следующая игра "Миная" пройдет против луганской "Зари" седьмого марта. А "Металлист 1925" в следующем туре, 8 марта, сыграет против черкасского "ЛНЗ".
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