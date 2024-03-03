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Шахтер – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Факти
UA-Футбол организует комментарий поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и криворожским "Кривбассом".
Удивительно: встречаются лидер и четвертая команда первенства, но на вершине таблицы – не "Шахтер", а "Кривбасс". Тем не менее, как известно, у коллектива Марино Пушича есть два матча в запасе. Смогут ли "горняки" обыграть команду Вернидуба? Или же "Кривбасс" докажет, что находится на вершине не просто так? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 3 марта – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Александр Костюк
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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