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Шахтер – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ

Факти

Александр Костюк Автор UA-Футбол
Александр Рыженко Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и криворожским "Кривбассом".

Читайте такжеХомченовский: Кривбасс всегда стремится только побеждать, и матч с Шахтером – не исключение

Удивительно: встречаются лидер и четвертая команда первенства, но на вершине таблицы – не "Шахтер", а "Кривбасс". Тем не менее, как известно, у коллектива Марино Пушича есть два матча в запасе. Смогут ли "горняки" обыграть команду Вернидуба? Или же "Кривбасс" докажет, что находится на вершине не просто так? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 3 марта – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Александр Костюк

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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