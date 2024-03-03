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Вакула: Нам очень нужна была победа

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Вингер Миная поделился эмоциями

Вакула: Нам очень нужна была победа

Фото - ФК Минай / Автор - Євгеній Оборевич

Новина українською

Вчера прошел матч 19-го тура УПЛ, "Минай" - Металлист 1925", 2:0. Полузащитник "Миная" Владислав Вакула прокомментировал победу своей команды:

"Всегда приятно побеждать и тем более – в домашних матчах, когда есть поддержка наших болельщиков.

Нам очень нужна была победа, и мы выполнили эту задачу на все 100 процентов.

Эмоции очень положительные, все ребята хотели выиграть и все удовлетворены. И мы будем двигаться к следующим матчам, чтобы побеждать снова и снова".

Напомним, за этот сезон Вакула провел 2 матча без результативных действий.

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ФК Минай Владислав Вакула
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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