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Вирт: Верес удивил в негативном смысле
Проанализировал вторую половину чемпионата
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший вратарь донецкого "Шахтера" Юрий Вирт прокомментировал старт второй части чемпионата УПЛ.
Какие команды в положительном и отрицательном смысле вас удивили?
Со знаком "+" - однозначно "Рух", ведь команда ровно провела этот отрезок и фактически шла в группе лидеров. Также Кривбасс и Полесье. В негативном смысле - "Верес", "Заря" и "Александрия".
"Минай" точно вылетел? Верес сохранит прописку в элите?
Не могу сказать, что "Минай" 100% вылетел, нет. Будет борьба до последнего тура за выживание и стыковые матчи. Вы же сами видите, с какими соперниками закарпатцы набрали четыре матча в стартовых матчах весны. Ничего еще не закончено. "Верес" - аутсайдер, на вылет и будет бороться с "Оболонью". "Металлист 1925" и "Александрия" будут вести борьбу за то, что не попасть в стыковые матчи.
В "Металлист 1925" пришел Гармаш, другие игроки, Скрипник. Этого достаточно для качественного скачка?
Не думаю, что будет качественный скачок. С новыми кадрами команда должна сделать этот скачок, но удастся ли это им? Посмотрим.
Почему "Заря" стала одним из самых больших разочарований нынешнего сезона УПЛ?
Чехарда главных тренеров - важная причина. Пришел один тренер и команда вообще была неготова к чемпионату. Потом поработал Кривенцов, а за ним Коваль - Бартулович. Эти изменения и дали такой результат. Меня удивило место "Зари", ведь состав хороший.
"Александрия" идет на 11-й позиции в турнирной таблице. Это точно не то место, на которое рассчитывает руководство. Почему продолжают верить в Ротаня и не увольняют его?
Строится новая команда из молодых футболистов. Наверное, есть полное доверие к Ротаню, его идеям и умению работать с молодыми игроками. Поэтому, думаю, его поддерживают и дают время.
Напомним, Юрий Вирт возглавлял "Верес" с 2019 года, а покинул ровенский клуб в 2023 году.
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