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Три очка как основа любого реванша. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Днепр-1 0:1
Днепр-1 вернул себе позицию лидера
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В первом круге текущего чемпионата "Днепр-1" проиграл "Оболони", после чего на тренерском мостике днепровского клуба произошли изменения. Сейчас же днепрянам удалось взять реванш, хотя в клубе ситуацию оценивают сугубо сквозь призму трех очков. Они нужны в борьбе за самые высокие места.
"Оболонь" старалась, но не смогла ничего предложить сопернику. Матч посетила фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева, которая и представляет читателям галерею фоторабот.
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