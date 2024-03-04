Дубли Крыськива и Мякушко, юные защитники Миная и фактор Любеновича. Символическая сборная 19-го тура УПЛ

Украинские команды успешно провели первый полноценный весенний тур сезона 2023/24. 19-й тур родной УПЛ ознаменовался минимальными победами лидеров в лице киевского "Динамо" и "Днепра-1".

Также украинские болельщики имели возможность наблюдать за сенсациями в виде неожиданного триумфа "Миная" во встрече с харьковским "Металлистом 1925" и домашнего фиаско житомирского "Полесья" в игре против черкасского ЛНЗ. Тем не менее, были и откровенно скучные спарринги.

А главным украшением тура стал результативный поединок между донецким "Шахтером" и криворожским "Кривбассом".

Поэтому, исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 19-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Герман Пеньков (ЛНЗ)

В этом туре достаточно мало голкиперов поразили своей надежностью и эффектной игрой на линии. Одним из таких можно абсолютно уверенно выделить стража ворот черкасского коллектива. Герман по ходу встречи с житомирским "Полесьем" сделал несколько замечательных сейвов, которые и позволили сохранить ворота "сухими", и дождаться команде Олега Дулуба чуда имени Олейника и Бойко в компенсированное время.

Правый защитник: Ефим Конопля ("Шахтер")

Правый фулбек "горняков" был одним из самых активных игроков на поле в поединке с криворожским "Кривбассом". Именно гол Ефима на первых минутах открыл счет забитым мячам во вчерашней встрече. Да, именно Конопля ошибся при первом голе подопечных Вернидуба, однако в целом защитник провел солидный матч, отыграв все 90 минут.

Центральный защитник: Эдуард Сарапий ("Днепр-1")

Победный матч "Днепра-1" в игре против киевской "Оболони" трудно назвать ярким и богатым на моменты. Однако, в этом и заслуга одного из центрбеков днепрян. Эдуард в отсутствие капитана Александра Сватка вынужден был сыграть не на своей родной позиции, а подняться в центр поля. Впрочем, на уровне и качестве игры Сарапия это вообще не отразилось. Эдуард действовал монолитно и надежно при обороне своих ворот, при этом не чурался ходить вперед и активно подключался на стандартах.

Центральный защитник: Евгений Скиба ("Минай")

20-летний Евгений классно вошел в игру против "Металлиста 1925" при шатком счете 1:0. Юный Скиба после перерыва заменил по позиции своего более опытного коллегу Дмитрия Немчанинова. Последний откровенно не успевал по скорости за общим темпом встречи и игроками харьковского коллектива. Евгений успокоил игру в защите и активно участвовал в стандартах, с одного из которых и отметился собственным голом. Этот забитый мяч в компенсированное к матчу время снял все вопросы на счет победителя пары.

Левый защитник: Сергей Корнийчук ("Минай")

Еще один молодой представитель закарпатского коллектива. На этот раз уже партнер Скибы по защите - левый фулбек Сергей Корнийчук. В отличие от своего коллеги Сергей вышел на поле в стартовом составе и сыграл полный поединок. Примечательно, что 19-летний Корнийчук целую неделю до этого матча тренировался с повреждением. Интересно, что на момент с его забитым мячом Любенович уже подготовил для защитника замену. Однако в итоге Сергей провел индивидуальный гол и убедил сербского наставника изменить свое решение. Также Корнийчук принял участие и во втором голе "Миная".

Центральный полузащитник: Дмитрий Крыськив ("Шахтер")

Дмитрий - однозначно MVP поединка с командой Юрия Вернидуба. Хавбек "горняков" отметился дублем в игре с "Кривбассом" и в целом затмил своего партнера по центру поля Георгия Судакова. Крыськив вел "Шахтер" за собой и руководил атаками донецкой команды. Также, именно на Крыськиве Илич заработал свою красную карточку.

Центральный полузащитник: Владимир Шепелев ("Динамо")

В пару к полузащитнику "горняков" поставим представителя столичного коллектива. Шепелев отметился единственным и победным голом в вязкой встрече с одесским "Черноморцем". Да и в целом Владимир провел достаточно ровный и хороший матч против "моряков".

Атакующий полузащитник: Артем Бондаренко ("Шахтер")

Еще один хавбек из "Шахтера" в нашей символической сборной. Артем классно взаимодействовал между линиями с Крыськивым и находил свободное пространство за спинами защитников "Кривбасса". Бондаренко записал на свой счет третий забитый мяч "горняков", чем самим немного успокоил игру. Кроме того, Артем отметился ассистом при скандальном взятии ворот в исполнении донецкой команды - при счете 1:1.

Правый полузащитник: Александр Зубков ("Шахтер")

И еще один представитель атакующей линии команды Марино Пушича. Александр выделялся своей скоростью на правом фланге атаки в матче против криворожан и часто шел в дриблинг. При этом очень часто успешно. В общем, вингер "горняков" записал на свой счет дубль из ассистов, да и мог сам отмечаться голом, однако попал в перекладину в одном из эпизодов.

Левый полузащитник: Сергей Мякушко ("Ворскла")

Победный дубль в ворота ровенского "Вереса" говорит сам за себя. Сергей создавал остроту на фланге на протяжении всего матча. Первый гол Мякушко положил бешеным ударом в дальнюю девятку ворот Когута. А второе взятие ворот 30-летний вингер провел после индивидуального прохода, воспользовавшись ошибкой Кучерова.

Форвард: Денис Олейник (ЛНЗ)

Нападающий черкасского коллектива начал игру против "Полесья" на скамейке запасных. Но в итоге вышел на замену во втором тайме достаточно тяжелой игры и не пропал с радаров. За что Олейник получил награду в виде ошибки своего тезки Бойко, которой и успешно воспользовался, принеся команде Олега Дулуба заветные три очка. В эпизоде с голом опытный за рамками УПЛ Олейник шел в прессинг до самого конца и хладнокровно обыграл голкипера житомирян.

Главный тренер: Желько Любенович ("Минай")

Кандидатура сербского наставника здесь максимально очевидна. Любенович психологически накачал своих игроков на игру против подопечных Виктора Скрипника, что в итоге вылилось в первую победу в сезоне для закарпатской команды.

Запасные: Дмитрий Ледвий ("Рух"), Ярослав Ракицкий ("Шахтер"), Кирилл Прокопчук ("Минай"), Алексей Сыч ("Рух"), Иван Дибанго ("Кривбасс"), Фелипе Родригес ("Ворскла"), Александр Филиппов ("Днепр-1"), Артур Ременяк ("Минай").