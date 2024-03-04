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Сабо: Конфликты с Суркисами остались позади. Сегодня война и нельзя ссориться

Премьер-лига
Обновлено

Йожеф Йожефович - оь отношениях с братьями Суркисами, и не только

Сабо: Конфликты с Суркисами остались позади. Сегодня война и нельзя ссориться

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо, который одно время конфликтовал с братьями Суркисами, рассказал, какие у него сейчас отношения с Григорием и Игорем Михайловиичами.

– Много лет назад у вас случился конфликт с братьями Суркисами. Сейчас какие с ними отношения?

– Нормальные. Поздравляли меня с днем рождения. Все конфликты остались позади. Сегодня война и нельзя ссориться. Надо помогать друг другу. Они содержат "Динамо" во время войны. За это им респект. Тратят на команду немалые деньги. Поверьте, это очень дорогое удовольствие.

– Если бы вам 25 лет назад сказали, что Шовковский будет возглавлять "Динамо", а Шевченко станет президентом УАФ, чему бы удивились больше?

– Не думал, что Шевченко станет руководителем УАФ. Считал, что он продолжит идти по тренерскому пути. Что-то у него чуть не получилось у "Дженоа". Хотя на самом деле понятно почему. Когда нет команды – не с кем реализовывать задачу. Возьмем украинский пример – Шарана в "Минае". Если у тебя нет качественных кадров, ты ничего не сделаешь. Посмотрим, выйдет ли у Шевченко в качестве президента УАФ. Похоже, все деньги, которые были в УАФ, украли. Не знаю, как он будет это решать. Но искренне желаю ему удачи!

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Источник:
champion.com.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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