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Сабо: Конфликты с Суркисами остались позади. Сегодня война и нельзя ссориться
Йожеф Йожефович - оь отношениях с братьями Суркисами, и не только
dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "
– Много лет назад у вас случился конфликт с братьями Суркисами. Сейчас какие с ними отношения?
– Нормальные. Поздравляли меня с днем рождения. Все конфликты остались позади. Сегодня война и нельзя ссориться. Надо помогать друг другу. Они содержат "Динамо" во время войны. За это им респект. Тратят на команду немалые деньги. Поверьте, это очень дорогое удовольствие.
– Если бы вам 25 лет назад сказали, что Шовковский будет возглавлять "Динамо", а Шевченко станет президентом УАФ, чему бы удивились больше?
– Не думал, что Шевченко станет руководителем УАФ. Считал, что он продолжит идти по тренерскому пути. Что-то у него чуть не получилось у "Дженоа". Хотя на самом деле понятно почему. Когда нет команды – не с кем реализовывать задачу. Возьмем украинский пример – Шарана в "Минае". Если у тебя нет качественных кадров, ты ничего не сделаешь. Посмотрим, выйдет ли у Шевченко в качестве президента УАФ. Похоже, все деньги, которые были в УАФ, украли. Не знаю, как он будет это решать. Но искренне желаю ему удачи!
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