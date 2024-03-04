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Капитан Ворсклы вернется в игру после паузы сборных
Владимир Чеснаков не планирует вешать бутсы на гвоздь
Фото: ФК Ворскла
Защитник и капитан "
Тем не менее, как стало известно Sport.ua, 36-летний игрок не собирается пока что вешать бутсы на гвоздь.
Скорее всего, ветеран сможет помочь своей команде уже после международной мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной стыковыми матчами национальной сборной Украины на Евро-2024.
Напомним, что в текущем чемпионате УПЛ Владимир Чеснаков принял участие в трех поединках "Ворсклы".
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