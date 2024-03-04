Капитан Ворсклы вернется в игру после паузы сборных

Защитник и капитан " Ворсклы " Владимир Чеснаков, который пропустил два весенних матча своей команды, продолжает восстанавливаться после травы.

Тем не менее, как стало известно Sport.ua, 36-летний игрок не собирается пока что вешать бутсы на гвоздь.

Скорее всего, ветеран сможет помочь своей команде уже после международной мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной стыковыми матчами национальной сборной Украины на Евро-2024.

Напомним, что в текущем чемпионате УПЛ Владимир Чеснаков принял участие в трех поединках "Ворсклы".