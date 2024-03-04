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Капитан Ворсклы вернется в игру после паузы сборных

Премьер-лига
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Владимир Чеснаков не планирует вешать бутсы на гвоздь

Капитан Ворсклы вернется в игру после паузы сборных

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Защитник и капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков, который пропустил два весенних матча своей команды, продолжает восстанавливаться после травы.

Тем не менее, как стало известно Sport.ua, 36-летний игрок не собирается пока что вешать бутсы на гвоздь.

Скорее всего, ветеран сможет помочь своей команде уже после международной мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной стыковыми матчами национальной сборной Украины на Евро-2024.

Напомним, что в текущем чемпионате УПЛ Владимир Чеснаков принял участие в трех поединках "Ворсклы".

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Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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